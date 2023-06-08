Пышные сырники, которые не распадаются: из какого сыра приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пышные сырники, которые не распадаются: из какого сыра приготовить

Главная проблема, которая возникает во время приготовления сырников – это то, что изделия распадаются. Всё зависит от консистенции теста. А если вы не хотите беспокоиться о целостности сырников, можете сделать их солеными и выбрать несколько видов сыра.

Идея приготовления пышных  соленых сырников, которые не распадаются, опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. В составе также есть шпинат.

Пышные сырники, которые не распадаются: из какого сыра приготовить

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 200 г
  • соль – 0,5 ч.л
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  • яйца – 1 шт
  • сыр сулугуни – 100 г
  • шпинат – 50 г
  • мука – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Пышные сырники, которые не распадаются: из какого сыра приготовить

1. Кисломолочный творог помять вилкой.

Пышные сырники, которые не распадаются: из какого сыра приготовить

2. Добавить соль, яйцо, натертый сулугуни и измельченный шпинат.

3. Хорошо перемешать.

Пышные сырники, которые не распадаются: из какого сыра приготовить

4. Добавить муку.

5. Сформировать сырники и жарить на сковороде.

Пышные сырники, которые не распадаются: из какого сыра приготовить

6. Подавать со сметанкой.

Пышные сырники, которые не распадаются: из какого сыра приготовить

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