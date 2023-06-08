Главная проблема, которая возникает во время приготовления сырников – это то, что изделия распадаются. Всё зависит от консистенции теста. А если вы не хотите беспокоиться о целостности сырников, можете сделать их солеными и выбрать несколько видов сыра.

Идея приготовления пышных соленых сырников, которые не распадаются, опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. В составе также есть шпинат.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 200 г

соль – 0,5 ч.л

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яйца – 1 шт

сыр сулугуни – 100 г

шпинат – 50 г

мука – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог помять вилкой.

2. Добавить соль, яйцо, натертый сулугуни и измельченный шпинат.

3. Хорошо перемешать.

4. Добавить муку.

5. Сформировать сырники и жарить на сковороде.

6. Подавать со сметанкой.

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