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Пышные сырники, которые не распадаются: из какого сыра приготовить
Главная проблема, которая возникает во время приготовления сырников – это то, что изделия распадаются. Всё зависит от консистенции теста. А если вы не хотите беспокоиться о целостности сырников, можете сделать их солеными и выбрать несколько видов сыра.
Идея приготовления пышных соленых сырников, которые не распадаются, опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. В составе также есть шпинат.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 200 г
- соль – 0,5 ч.л
- яйца – 1 шт
- сыр сулугуни – 100 г
- шпинат – 50 г
- мука – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог помять вилкой.
2. Добавить соль, яйцо, натертый сулугуни и измельченный шпинат.
3. Хорошо перемешать.
4. Добавить муку.
5. Сформировать сырники и жарить на сковороде.
6. Подавать со сметанкой.
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