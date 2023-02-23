Пышные вареники с творогом на пару: рецепт самого удачного теста
Неделя Масленицы продлится еще до 26 февраля. Кроме блинов, одним из традиционных блюд являются вареники с творогом, которые обязательно нужно готовить на пару. Удачной основой для блюда станет дрожжевое тесто, благодаря которому вареники получаются пышные и мягкие.
Фудблогер Виктория с ником live_and_cooking на своей странице в TikTok поделилась рецептом вареников с творогом на пару.
Ингредиенты:
- дрожжи свежие – 15 г
- сахар – 1 ст. л.
- теплое молоко – 250 мл
- соль – 0,5 ч. л.
- масло растительное – 1 ст. л.
- мука – 500 г
- яйца – 1 шт
Начинка:
- творог – 350-400 г
- соль
- сахар – 3 ст. л.
- ваниль – 1 ч. л.
- яйца – 1 шт
Способ приготовления:
1. Поочередно смешать все ингредиенты теста и замесить его. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Положить в миску и оставить на 30 минут.
2. Для приготовления начинки необходимо также соединить все ингредиенты и перетереть их вилкой.
3. На этом этапе нужно подготовить паровую баню. Для этого нужно налить в кастрюлю воду, а сверху плотно установить марлю, сложенную в два слоя.
4. Когда тесто будет готово, его нужно тонко раскатать и вырезать кружочки. Сформировать вареники с начинкой.
5. Выложить вареники на марлю и готовить под крышкой 5-7 минут.
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