Неделя Масленицы продлится еще до 26 февраля. Кроме блинов, одним из традиционных блюд являются вареники с творогом, которые обязательно нужно готовить на пару. Удачной основой для блюда станет дрожжевое тесто, благодаря которому вареники получаются пышные и мягкие.

Фудблогер Виктория с ником live_and_cooking на своей странице в TikTok поделилась рецептом вареников с творогом на пару.

Ингредиенты:

дрожжи свежие – 15 г

сахар – 1 ст. л.

теплое молоко – 250 мл

соль – 0,5 ч. л.

масло растительное – 1 ст. л.

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мука – 500 г

яйца – 1 шт

Начинка:

творог – 350-400 г

соль

сахар – 3 ст. л.

ваниль – 1 ч. л.

яйца – 1 шт

Способ приготовления:

1. Поочередно смешать все ингредиенты теста и замесить его. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Положить в миску и оставить на 30 минут.

2. Для приготовления начинки необходимо также соединить все ингредиенты и перетереть их вилкой.

3. На этом этапе нужно подготовить паровую баню. Для этого нужно налить в кастрюлю воду, а сверху плотно установить марлю, сложенную в два слоя.

4. Когда тесто будет готово, его нужно тонко раскатать и вырезать кружочки. Сформировать вареники с начинкой.

5. Выложить вареники на марлю и готовить под крышкой 5-7 минут.

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