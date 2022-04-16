Вареники – это любимое многими блюдо. Сытно, вкусно и очень просто – что может быть лучше. Их можно отварить в обычной кастрюле, как это обычно делают. А можно приготовить на пару – именно так вареники получаются по-особому мягкими и пышными.

Фудблогер Яна (yanulyalove) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с вишней, которые готовятся на пару.

Ингредиенты:

кефир – 500 мл

соды – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

сахар – 2 ч. л.

мука – 5-6 ст. л.

вишни – 400 г

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Способ приготовления:

1. В миске смешать кефир и соду. Перемешать венчиком до появления "шапочки".

2. Насыпать соль и сахар. Перемешать и оставьте на 5 минут.

3. Добавить муку и замесить тесто. Оно получится мягким. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.

4. Тем временем удалить из вишни косточки.

5. Тесто раскатать в колбаску, порезать в куски. Каждый кусок обвалять в муке.

6. В центр выложить начинку и посыпать сахаром. Закрепить бока.

7. В кастрюлю налить воду и довести до кипения. Установить дуршлаг и накрыть марлей.

8. Выложить вареники, оставив между ними много свободного пространства.

9. Накрыть их тарелкой и варить 5-7 минут.

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