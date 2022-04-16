Пышные вареники с вишней на пару: как быстро приготовить удачное блюдо
Вареники – это любимое многими блюдо. Сытно, вкусно и очень просто – что может быть лучше. Их можно отварить в обычной кастрюле, как это обычно делают. А можно приготовить на пару – именно так вареники получаются по-особому мягкими и пышными.
Фудблогер Яна (yanulyalove) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с вишней, которые готовятся на пару.
Ингредиенты:
кефир – 500 мл
соды – 1 ч. л.
соль – 1 ч. л.
сахар – 2 ч. л.
мука – 5-6 ст. л.
вишни – 400 г
Способ приготовления:
1. В миске смешать кефир и соду. Перемешать венчиком до появления "шапочки".
2. Насыпать соль и сахар. Перемешать и оставьте на 5 минут.
3. Добавить муку и замесить тесто. Оно получится мягким. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
4. Тем временем удалить из вишни косточки.
5. Тесто раскатать в колбаску, порезать в куски. Каждый кусок обвалять в муке.
6. В центр выложить начинку и посыпать сахаром. Закрепить бока.
7. В кастрюлю налить воду и довести до кипения. Установить дуршлаг и накрыть марлей.
8. Выложить вареники, оставив между ними много свободного пространства.
9. Накрыть их тарелкой и варить 5-7 минут.
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