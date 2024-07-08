Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

Пышные ватрушки с кисломолочным сыром – это настоящий вкус детства. Лучше всего есть такую выпечку в прикуску с какао или теплым молоком. Главное – сделать удачное тесто, чтобы оно поднялось и не было забитым.

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Идея приготовления рыхлых творожных ватрушек, как в детстве, опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Тесто нужно готовить на молоке.

Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

Ингредиенты для опары:

  • молоко – 220 мл.
  • живые дрожжи – 20 г
  • сахар – 1 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для теста:

  • опара
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 80-100 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • мука – 450-500 г
  • сливочное масло – 70 г
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

  • кисломолочный творог – 250 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.

Ингредиенты для штрейзельной крошки:

  • сахар – 2 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.ж
  • масло – 20 г

Дополнительно:

  • яйцо для смазывания ватрушек – 1 шт.

Способ приготовления:

Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

1. Для опары к теплому молоку добавить сахар, дрожжи и муку.

2. Перемешать и поставить в теплое место на 10–15 минут для активации дрожжей.

Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

3. Для теста смешать опару, сахар, ванильный сахар, яйцо и щепотку соли.

4. Перемешать и просеять муку.

5. Замесить тесто, которое прилипает к рукам.

Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

6. Затем добавить мягкое сливочное масло и замесить эластичное тесто.

7. Оставить в теплом месте на 1,30 часа.

8. Из готового теста сформировать шарики (выходит примерно 9 штук).

Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

9. Для начинки в кисломолочный сыр добавить сахар и яйцо, перемешать.

10. С помощью стакана сделать в шарике углубление и наполнить творогом.

Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

11. Обязательно смазать яйцом и посыпать крошкой.

Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

12. Для крошки перетереть сахар с мукой и маслом.

13. Поставить выпекаться в разогретую духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто

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