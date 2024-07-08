Пышные ватрушки, как в детстве: на чем приготовить тесто
Пышные ватрушки с кисломолочным сыром – это настоящий вкус детства. Лучше всего есть такую выпечку в прикуску с какао или теплым молоком. Главное – сделать удачное тесто, чтобы оно поднялось и не было забитым.
Идея приготовления рыхлых творожных ватрушек, как в детстве, опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Тесто нужно готовить на молоке.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 220 мл.
- живые дрожжи – 20 г
- сахар – 1 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для теста:
- опара
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 80-100 г
- ванильный сахар – 10 г
- мука – 450-500 г
- сливочное масло – 70 г
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 250 г
- сахар – 3 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
Ингредиенты для штрейзельной крошки:
- сахар – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.ж
- масло – 20 г
Дополнительно:
- яйцо для смазывания ватрушек – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Для опары к теплому молоку добавить сахар, дрожжи и муку.
2. Перемешать и поставить в теплое место на 10–15 минут для активации дрожжей.
3. Для теста смешать опару, сахар, ванильный сахар, яйцо и щепотку соли.
4. Перемешать и просеять муку.
5. Замесить тесто, которое прилипает к рукам.
6. Затем добавить мягкое сливочное масло и замесить эластичное тесто.
7. Оставить в теплом месте на 1,30 часа.
8. Из готового теста сформировать шарики (выходит примерно 9 штук).
9. Для начинки в кисломолочный сыр добавить сахар и яйцо, перемешать.
10. С помощью стакана сделать в шарике углубление и наполнить творогом.
11. Обязательно смазать яйцом и посыпать крошкой.
12. Для крошки перетереть сахар с мукой и маслом.
13. Поставить выпекаться в разогретую духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
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