Самое быстрое блюдо для завтрака – вкусные, пышные и ароматные оладьи. Для приготовления теста лучше всего использовать просеянную муку, в нее нужно добавить разрыхлитель, а для яркого вкуса – фрукты, например, яблоко.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий из яблок, которые готовятся очень быстро и будут идеальным завтраком.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

кефир 2,5% – 400 мл,

мука – 250-270 г

сахар (в зависимости от кислоты яблок) – 100-150 г

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

соль – щепотка

яблоки (средние) – 4 шт.

масло для жарки – 100 мл

Способ приготовления:

1. В миску всыпьте муку, разрыхлитель, щепотку соли, добавьте сахар, хорошо перемешайте.

2. Вбейте яйца и влейте кефир, венчиком хорошо перемешайте тесто для оладий. Должна получиться консистенция густой сметаны без комочков. Отложите, пока подготовите яблоки.

3. Помойте яблоки, почистите от кожуры и натрите на большую терку прямо в тесто, помешивая каждый раз, чтобы яблоки не темнели. Перемешайте, чтобы все равномерно распределились.

4. Сковороду с частью масла разогрейте, выложите оладьи и жарьте с каждой стороны до румяности.

5. Выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

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