Пышные яблочные оладьи для завтрака: что обязательно нужно добавить в тесто
Самое быстрое блюдо для завтрака – вкусные, пышные и ароматные оладьи. Для приготовления теста лучше всего использовать просеянную муку, в нее нужно добавить разрыхлитель, а для яркого вкуса – фрукты, например, яблоко.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий из яблок, которые готовятся очень быстро и будут идеальным завтраком.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- кефир 2,5% – 400 мл,
- мука – 250-270 г
- сахар (в зависимости от кислоты яблок) – 100-150 г
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- соль – щепотка
- яблоки (средние) – 4 шт.
- масло для жарки – 100 мл
Способ приготовления:
1. В миску всыпьте муку, разрыхлитель, щепотку соли, добавьте сахар, хорошо перемешайте.
2. Вбейте яйца и влейте кефир, венчиком хорошо перемешайте тесто для оладий. Должна получиться консистенция густой сметаны без комочков. Отложите, пока подготовите яблоки.
3. Помойте яблоки, почистите от кожуры и натрите на большую терку прямо в тесто, помешивая каждый раз, чтобы яблоки не темнели. Перемешайте, чтобы все равномерно распределились.
4. Сковороду с частью масла разогрейте, выложите оладьи и жарьте с каждой стороны до румяности.
5. Выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
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