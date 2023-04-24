Пышные яблочные оладьи для завтрака: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт оладий

Самое быстрое блюдо для завтрака – вкусные, пышные и ароматные оладьи. Для приготовления теста лучше всего использовать просеянную муку, в нее нужно добавить разрыхлитель, а для яркого вкуса – фрукты, например, яблоко. 

Домашние оладьи

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий из яблок, которые готовятся очень быстро и будут идеальным завтраком. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • кефир 2,5% – 400 мл,
  • мука – 250-270 г
  • сахар (в зависимости от кислоты яблок) – 100-150 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л. 
  • соль – щепотка
  • яблоки (средние) – 4 шт.
  • масло для жарки – 100 мл

Способ приготовления:

1. В миску всыпьте муку, разрыхлитель, щепотку соли, добавьте сахар, хорошо перемешайте.

Тесто для оладий

2. Вбейте яйца и влейте кефир, венчиком хорошо перемешайте тесто для оладий. Должна получиться консистенция густой сметаны без комочков. Отложите, пока подготовите яблоки.

Пышные оладьи на кефире

3. Помойте яблоки, почистите от кожуры и натрите на большую терку прямо в тесто, помешивая каждый раз, чтобы яблоки не темнели. Перемешайте, чтобы все равномерно распределились.

Спелые яблоки для оладий

4. Сковороду с частью масла разогрейте, выложите оладьи и жарьте с каждой стороны до румяности.

Жаренные оладьи

5. Выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Вкусные оладьи с медом и сметаной

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