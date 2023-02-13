Пышные яблочные оладьи для завтрака за 10 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пышные оладьи

Пышные оладьи – очень удачно блюдо для завтрака, а также они могут быть альтернативой хлебу. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура оладий. 

Домашние оладьи

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с яблоками, которые очень быстро готовятся. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • кефир 2,5% – 400 мл
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 250-270 г
  • сахар – 100-150 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л. 
  • яблоки средние – 4 шт. 
  • соль – щепотка
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль, сахар, перемешайте. Туда же добавьте яйца и кефир, хорошо перемешайте до однородности.

Тесто для блинов

2. Яблоки очистите от кожуры и натрите на большую терку прямо в тесто, перемешайте, чтобы яблоки не потемнели.

Яблоки для приготовления теста 

3. Пожарьте оладьи до золотистости с двух сторон до готовности. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.

Готовые оладьи

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