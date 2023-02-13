Пышные яблочные оладьи для завтрака за 10 минут: простой рецепт
Пышные оладьи – очень удачно блюдо для завтрака, а также они могут быть альтернативой хлебу. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура оладий.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с яблоками, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- кефир 2,5% – 400 мл
- яйца – 3 шт.
- мука – 250-270 г
- сахар – 100-150 г
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- яблоки средние – 4 шт.
- соль – щепотка
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль, сахар, перемешайте. Туда же добавьте яйца и кефир, хорошо перемешайте до однородности.
2. Яблоки очистите от кожуры и натрите на большую терку прямо в тесто, перемешайте, чтобы яблоки не потемнели.
3. Пожарьте оладьи до золотистости с двух сторон до готовности. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: