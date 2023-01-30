Пышные ягодные кексы к чаю: тесто готовится на сметане

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кексов

Домашняя, вкусная и очень простая в приготовлении выпечка – кексы. Готовить их можно на молоке, сметане, и из разного теста. Для начинки можно использовать: ягоды, цедру, фрукты, мед, орехи, шоколад. 

Вкусные кексы

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом ягодных кексов с шоколадом, которые готовятся на сметане. 

Рецепт кексов
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Ингредиенты:

  • мука – 180 г
  • сахар – 120 г
  • сметана – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 70 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • соль – щепотка 
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • ягоды, шоколад, цедра цитрусовых – по желанию

Способ приготовления:

1. Масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо и продолжайте взбивать, добавьте сметану и снова взбейте. 

Приготовление теста для кексов

2. В готовую смесь всыпьте муку с разрыхлителем и солью, добавьте цедру, все хорошенько вымешайте. 

Приготовление теста

3. В готовое тесто добавьте ягоды, шоколад и снова перемешайте. 

Пышные банановые кексы без яиц

4. Разложите готовое тесто по формочкам, заполняя на 3/4 и выпекайте 30-35 минут.

Готовые кексы

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