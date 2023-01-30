Пышные ягодные кексы к чаю: тесто готовится на сметане
Домашняя, вкусная и очень простая в приготовлении выпечка – кексы. Готовить их можно на молоке, сметане, и из разного теста. Для начинки можно использовать: ягоды, цедру, фрукты, мед, орехи, шоколад.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом ягодных кексов с шоколадом, которые готовятся на сметане.
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Ингредиенты:
- мука – 180 г
- сахар – 120 г
- сметана – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 70 г
- разрыхлитель – 10 г
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- ягоды, шоколад, цедра цитрусовых – по желанию
Способ приготовления:
1. Масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо и продолжайте взбивать, добавьте сметану и снова взбейте.
2. В готовую смесь всыпьте муку с разрыхлителем и солью, добавьте цедру, все хорошенько вымешайте.
3. В готовое тесто добавьте ягоды, шоколад и снова перемешайте.
4. Разложите готовое тесто по формочкам, заполняя на 3/4 и выпекайте 30-35 минут.
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