Домашняя, вкусная и очень простая в приготовлении выпечка – кексы. Готовить их можно на молоке, сметане, и из разного теста. Для начинки можно использовать: ягоды, цедру, фрукты, мед, орехи, шоколад.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом ягодных кексов с шоколадом, которые готовятся на сметане.

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Ингредиенты:

мука – 180 г

сахар – 120 г

сметана – 100 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 70 г

разрыхлитель – 10 г

соль – щепотка

ванильный сахар – 1 ч. л.

ягоды, шоколад, цедра цитрусовых – по желанию

Способ приготовления:

1. Масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо и продолжайте взбивать, добавьте сметану и снова взбейте.

2. В готовую смесь всыпьте муку с разрыхлителем и солью, добавьте цедру, все хорошенько вымешайте.

3. В готовое тесто добавьте ягоды, шоколад и снова перемешайте.

4. Разложите готовое тесто по формочкам, заполняя на 3/4 и выпекайте 30-35 минут.

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