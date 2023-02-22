Жареные пончики – очень простая и быстрая выпечка, в основе которой – универсальное тесто без дрожжей. Пончики можно испечь в духовке или пожарить на сковороде и дополнить любой начинкой.

Фудблогер Виктория с ником live_and_cooking на своей странице в TikTok поделилась рецептом жареных пончиков, для приготовления которых нужно всего 4 основных ингредиента.

Ингредиенты:

сгущенка – 190 г

яйца – 2 шт

соль

разрыхлитель – 1 ч. л.

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мука – 300 г

растительное масло (для жарки)

Способ приготовления:

1. Смещать сгущенку, яйца и щепотку соли. Перемешать венчиком.

2. Добавить разрыхлитель и постепенно муку. Вымешать тесто лопаткой до однородности.

3. Из полученного теста сформировать шарики размером с грецкий орех.

4. Обжарить пончики в большом количестве горячего масла. В готовом виде выложить на салфетки, чтобы стекло лишнее масло.

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