Пышные жареные пончики за 20 минут: без дрожжей и молока
Жареные пончики – очень простая и быстрая выпечка, в основе которой – универсальное тесто без дрожжей. Пончики можно испечь в духовке или пожарить на сковороде и дополнить любой начинкой.
Фудблогер Виктория с ником live_and_cooking на своей странице в TikTok поделилась рецептом жареных пончиков, для приготовления которых нужно всего 4 основных ингредиента.
Ингредиенты:
- сгущенка – 190 г
- яйца – 2 шт
- соль
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- мука – 300 г
- растительное масло (для жарки)
Способ приготовления:
1. Смещать сгущенку, яйца и щепотку соли. Перемешать венчиком.
2. Добавить разрыхлитель и постепенно муку. Вымешать тесто лопаткой до однородности.
3. Из полученного теста сформировать шарики размером с грецкий орех.
4. Обжарить пончики в большом количестве горячего масла. В готовом виде выложить на салфетки, чтобы стекло лишнее масло.
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