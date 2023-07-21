Пышный кекс со смородиной: на чем приготовить тесто
Пышный и влажный кекс – это вкусная домашняя выпечка к чаю. Его можно дополнять разными начинками, а также свежими или замороженными ягодами. Самое важное – это приготовить удачное тесто: не кефире, сметане, йогурте, молоке или даже сыворотке.
Фудблогер Ксения с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом кекса со смородиной, который готовится на сметане и получается очень пышным.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 1 п
- сметана – 200 г
- сливочное масло – 40 г
- мука – 270 г
- разрыхлитель – 10 г
- смородина – 300 г
Способ приготовления:
1. В миске смешать яйца, соль, сахар и ванильный сахар. Взбить все миксером до пышной и светлой массы.
2. К полученной массе добавить сметану и растопленное масло. Еще раз взбить все миксером.
3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать все лопаткой до состояния однородного теста.
4. Смородину смешать с крахмалом и добавить в тесто. Перемешать.
5. Форму смазать сливочным маслом и вылить тесто. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Готово!
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