Пышный кекс со смородиной: на чем приготовить тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Пышный кекс со смородиной: на чем приготовить тесто

Пышный и влажный кекс – это вкусная домашняя выпечка к чаю. Его можно дополнять разными начинками, а также свежими или замороженными ягодами. Самое важное – это приготовить удачное тесто: не кефире, сметане, йогурте, молоке или даже сыворотке.

Фудблогер Ксения с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом кекса со смородиной, который готовится на сметане и получается очень пышным.

Рецепт кекса со смородиной на сметане

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 1 п
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  • сметана – 200 г
  • сливочное масло – 40 г
  • мука – 270 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • смородина – 300 г

Способ приготовления:

1. В миске смешать яйца, соль, сахар и ванильный сахар. Взбить все миксером до пышной и светлой массы.

2. К полученной массе добавить сметану и растопленное масло. Еще раз взбить все миксером.

Тесто на сметане для выпечки

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать все лопаткой до состояния однородного теста.

4. Смородину смешать с крахмалом и добавить в тесто. Перемешать.

Домашний кекс с ягодами в чай

5. Форму смазать сливочным маслом и вылить тесто. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Готово!

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