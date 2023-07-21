Пышный и влажный кекс – это вкусная домашняя выпечка к чаю. Его можно дополнять разными начинками, а также свежими или замороженными ягодами. Самое важное – это приготовить удачное тесто: не кефире, сметане, йогурте, молоке или даже сыворотке.

Фудблогер Ксения с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом кекса со смородиной, который готовится на сметане и получается очень пышным.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 200 г

ванильный сахар – 1 п

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сметана – 200 г

сливочное масло – 40 г

мука – 270 г

разрыхлитель – 10 г

смородина – 300 г

Способ приготовления:

1. В миске смешать яйца, соль, сахар и ванильный сахар. Взбить все миксером до пышной и светлой массы.

2. К полученной массе добавить сметану и растопленное масло. Еще раз взбить все миксером.

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать все лопаткой до состояния однородного теста.

4. Смородину смешать с крахмалом и добавить в тесто. Перемешать.

5. Форму смазать сливочным маслом и вылить тесто. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Готово!

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