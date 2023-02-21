Омлет – это очень простое блюдо из яиц, которое можно готовить в духовке, микроволновке, пару или сковороде. Для того чтобы он был особенно нежным, советуют готовить омлет на молоке. Для большей питательности можно дополнить блюдо сыром, лавашем, колбасой или овощами.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт омлета с молоком в духовке, который получается пышный и высокий, как в детском саду.

Ингредиенты:

яйца

молоко

соль

Способ приготовления:

1. Яйца выбить в мерную чашу. Согласно тому сколько у вас мл яиц, нужно добавить столько же мл молока.

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2. Вылить яйца с молоком в форму и перемешать венчиком. Взбивать сильно не нужно. Посолить.

3. Поставить форму с яйцами в разогретую до 200 градусов духовку, через 5 минут убавить до 170-180 градусов. Запекать ориентировочно 20-30 минут (ориентируйтесь на количество яиц и с каждым добавленным яйцом увеличивайте время выпекания на 3-5 минут).

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