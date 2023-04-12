Пышный омлет с сыром на завтрак за 10 минут: как по-новому приготовить блюдо
Омлет – это очень простое блюдо из яиц, которое можно готовить в духовке, микроволновке, пару или сковороде. Для того чтобы он был особенно нежным, советуют готовить омлет на молоке. Но здесь также важно соблюдать пропорции.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышного яичного омлета с молоком и сыром, который вы с легкостью приготовите в духовке за 10 минут.
Ингредиенты:
- яйца
- молоко
Важно: на 1 яйцо нужно 50 мл молока.
- твердый сыр
- специи
Способ приготовления:
1. Яйца со специями слегка взбить вилкой.
2. Добавить молоко и перемешать.
3. Порезать или натереть сыр, добавить в массу.
4. Вылить массу в форму. Запекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 10 минут или в микроволновке 6-7 минут.
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