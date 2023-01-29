Пышный пирог с яблоками и орехами: лучше шарлотки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Пышный пирог с яблоками и орехами: лучше шарлотки

Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и безе. И даже если привычная шарлотка вам уже приелась, существует альтернатива.

В одном из кулинарных блогов (smachna_italia_) в Instagram был опубликован рецепт яблочного пирога с орехами, который получается очень пышный и ароматный.

Рецепт яблочного пирога с орехами

Ингредиенты:

  • яблоки – 700 г
  • сахар – 70 г
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • сливочное масло – 50 г
  • орехи – 100 г
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Тесто:

  • сливочное масло – 130 г
  • сахарная пудра – 130 г
  • соль
  • яйца – 3 шт
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить и нарезать слайсами, сбрызнуть лимонным соком. Орехи измельчить скалкой.

Выпечка с яблоками и орехами

2. Дно формы застелить пергаментом. Смазать дно и стенки сливочным маслом. Высыпать сахар, слой орехов и яблоки.

3. Для приготовления теста нужно взбить масло с пудрой и щепоткой соли в пышную пену.

4. Продолжая взбивать, добавить по одному яйцу.

Пирог с яблоками

5. Смешать муку и разрыхлитель. Добавить в массу и перемешать до однородности.

6. Выложить готовое тесто наверх яблок.

Домашний яблочный пирог с орехами

7. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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