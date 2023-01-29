Пышный пирог с яблоками и орехами: лучше шарлотки
Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и безе. И даже если привычная шарлотка вам уже приелась, существует альтернатива.
В одном из кулинарных блогов (smachna_italia_) в Instagram был опубликован рецепт яблочного пирога с орехами, который получается очень пышный и ароматный.
Ингредиенты:
- яблоки – 700 г
- сахар – 70 г
- лимонный сок – 1 ст. л.
- сливочное масло – 50 г
- орехи – 100 г
Тесто:
- сливочное масло – 130 г
- сахарная пудра – 130 г
- соль
- яйца – 3 шт
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить и нарезать слайсами, сбрызнуть лимонным соком. Орехи измельчить скалкой.
2. Дно формы застелить пергаментом. Смазать дно и стенки сливочным маслом. Высыпать сахар, слой орехов и яблоки.
3. Для приготовления теста нужно взбить масло с пудрой и щепоткой соли в пышную пену.
4. Продолжая взбивать, добавить по одному яйцу.
5. Смешать муку и разрыхлитель. Добавить в массу и перемешать до однородности.
6. Выложить готовое тесто наверх яблок.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: