Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить по-разному: с тестом и без, из лаваша, с заварным кремом и безе. И даже если привычная шарлотка вам уже приелась, существует альтернатива.

В одном из кулинарных блогов (smachna_italia_) в Instagram был опубликован рецепт яблочного пирога с орехами, который получается очень пышный и ароматный.

Ингредиенты:

яблоки – 700 г

сахар – 70 г

лимонный сок – 1 ст. л.

сливочное масло – 50 г

орехи – 100 г

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Тесто:

сливочное масло – 130 г

сахарная пудра – 130 г

соль

яйца – 3 шт

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить и нарезать слайсами, сбрызнуть лимонным соком. Орехи измельчить скалкой.

2. Дно формы застелить пергаментом. Смазать дно и стенки сливочным маслом. Высыпать сахар, слой орехов и яблоки.

3. Для приготовления теста нужно взбить масло с пудрой и щепоткой соли в пышную пену.

4. Продолжая взбивать, добавить по одному яйцу.

5. Смешать муку и разрыхлитель. Добавить в массу и перемешать до однородности.

6. Выложить готовое тесто наверх яблок.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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