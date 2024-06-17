Пюре будет очень нежным и с оригинальным вкусом: добавьте всего один овощ
Самое простое и вкусное блюдо из картофеля – пюре. Чтобы оно не было серым и с комочкам, нужно выбрать для блюда правильный сорт картофеля. Для яркого вкуса можно добавить в пюре брокколи, сливки, сметану, молоко, сливочное масло, зелень, чеснок, каперсы, оливки.
Блогер поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного пюре со сливочным пюре, брокколи и зеленью.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- маслом сливочное
- брокколи
- укроп
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель порежьте, отварите и разомните.
2. Брокколи также сварите и очень мелко порежьте.
3. Смешайте все, добавьте сливочное масло, специи и зелень.
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