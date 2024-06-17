Пюре будет очень нежным и с оригинальным вкусом: добавьте всего один овощ

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Пюре будет очень нежным и с оригинальным вкусом: добавьте всего один овощ

Самое простое и вкусное блюдо из картофеля – пюре. Чтобы оно не было серым и с комочкам, нужно выбрать для блюда правильный сорт картофеля. Для яркого вкуса можно добавить в пюре брокколи, сливки, сметану, молоко, сливочное масло, зелень, чеснок, каперсы, оливки.

С чем приготовить вкусное пюре

Блогер поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного пюре со сливочным пюре, брокколи и зеленью.

Рецепт пюре

Ингредиенты:

  • картофель – 3-4 шт.
  • маслом сливочное
  • брокколи
  • укроп
  • соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель порежьте, отварите и разомните.

Картофель для блюда

2. Брокколи также сварите и очень мелко порежьте.

Брокколи для приготовления пюре

3. Смешайте все, добавьте сливочное масло, специи и зелень.

Готовое пюре

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