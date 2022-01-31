Рассыпчатый плов с булгуром: как приготовить привычную кашу по-новому
Любите плов, но классический приелся? А, может быть, булгур в шкафу уже заждался своей очереди, а вы так и не придумали, что из него приготовить? Тогда плов с булгуром – это именно то, что нужно. С любимым мясом и овощами – это полноценное сытное блюдо, которым можно и самому наесться, и накормить всю семью.
Рецепт рассыпчатого плова из булгура опубликован в кулинарном блоге recepti_taila в Instagram.
Ингредиенты:
говядина – 500-600 г
лук – 1 шт
морковь – 2 шт
булгур – 450 г
соль, специи
Способ приготовления:
1. Нарезать лук и поставить его на огонь.
2. Порезать говядину и добавить в лук. Жарить до полуготовности.
3. Порезать морковь и добавить в мясо. Одновременно с морковью добавить соль и специи. Залить кипятком и тушить под крышкой 15-20 минут.
4. Добавить булгур, перемешать. Залить крутым кипятком, посолить и готовить до готовности.
Важный момент: для того чтобы плов получился рассыпчатым, следует выбирать булгур с крупными зернами высокого качества.
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