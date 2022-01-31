Рассыпчатый плов с булгуром: как приготовить привычную кашу по-новому

Любите плов, но классический приелся? А, может быть, булгур в шкафу уже заждался своей очереди, а вы так и не придумали, что из него приготовить? Тогда плов с булгуром – это именно то, что нужно. С любимым мясом и овощами – это полноценное сытное блюдо, которым можно и самому наесться, и накормить всю семью.

Рецепт рассыпчатого плова из булгура опубликован в кулинарном блоге recepti_taila в Instagram.

Ингредиенты:

говядина – 500-600 г

лук – 1 шт

морковь – 2 шт

булгур – 450 г

соль, специи

Способ приготовления:

1. Нарезать лук и поставить его на огонь.

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2. Порезать говядину и добавить в лук. Жарить до полуготовности.

3. Порезать морковь и добавить в мясо. Одновременно с морковью добавить соль и специи. Залить кипятком и тушить под крышкой 15-20 минут.

4. Добавить булгур, перемешать. Залить крутым кипятком, посолить и готовить до готовности.

Важный момент: для того чтобы плов получился рассыпчатым, следует выбирать булгур с крупными зернами высокого качества.

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