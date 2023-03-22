Плов по-фергански – это сытное узбекское блюдо. По сравнению с традиционным рецептом ферганский плов готовят без сладких добавок и сухофруктов – используют только чеснок, острые специи и даже менее сладкий сорт моркови. Такое блюдо нужно обязательно готовить на сковороде.

Фудблогер Полина с ником polli_cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом пикантного плова по-фергански со свининой, который вы легко приготовите в одной сковороде.

Ингредиенты:

баранина\свинина – 600 г

рис девзира\басмати – 200 г

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растительное масло

специи к ферганскому плову – 2 ст. л.

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

чеснок – 1 головка

горячая вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Измельчить и обжарить лук до золотистости.

2. Нарезать мясо и добавить к луку. Жарить 5-10 минут.

3. Порезать морковь кубиками и добавить к мясу. Жарить еще 10 минут на среднем огне.

4. Добавить соль и специи. Перемешать.

5. Тщательно промыть рис и добавить в сковороду. Залить водой и перемешать. Добавить целую головку чеснока, накрыть крышкой и готовить на слабом огне 30-35 минут до испарения воды.

6. После приготовления достать чеснок и перемешать плов.

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