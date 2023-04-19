Плов – это сытное блюдо из риса, которое готовят по-разному: с мясом, без мяса, со специями, луком и чесноком. Идеально приготовленный плов – рассыпчатый, не склеивается и очень ароматный.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом плова со свининой. По словам кулинара, важную роль играет количество масла: чем его больше – тем больше плов рассыпчатый. Но важно не добавить его слишком много, чтобы плов не был жирным.

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Ингредиенты:

мясо (в рецепте свинина) – 500 г

рис – 300 г

морковь – 220 г

лук – 180 г

чеснок – 1 головка

специи, соль

масло – 90 г

вода – 400 + 100 г +-

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть рис. Можно оставить его в воде, пока готовите мясо и овощи.

2. Мясо порезать кубиками, лук и морковь порезать соломкой.

3. Сначала обжарить лук до золотистости, добавить мясо и жарить до изменения цвета.

4. Добавить морковь и жарить все 5 минут.

5. Переложить мясо с овощами в кастрюлю, добавить 400 г воды, соль, специи. Довести воду до кипения и тушить мясо 40 минут под крышкой.

6. Через 40 минут в кастрюлю насыпать рис, разровнять поверхность. Налить 100 г воды и варить рис до набухания и испарения жидкости.

7. Через 40 минут в кастрюлю насыпать рис, разровнять поверхность. Налить100 г воды и варить рис до набухания и испарения жидкости.

8. На середину положить головку чеснока, слегка вдавить и сделать в рисе отверстия. В отверстия налить немного воды и готовить плов под крышкой до готовности риса около 20 минут. Воду в отверстия подливать по необходимости.

9. За 5 минут до готовности добавить в блюдо лавровый лист. Затем нужно убрать его. Перемешать плов и дать ему немного настояться.

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