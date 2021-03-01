6 фактов растворимом кофе, которые вы не знали

Из чего делают растворимый кофе? Почему один вид дороже, чем другой? И есть ли в нем хоть какая-то польза? Спойлер: польза есть.

Редакция FoodOboz рассказывает несколько фактов об этом напитке.

Кто придумал растворимый кофе

Растворимый кофе в 1899 году изобрел японский ученый Сатори Като. Однако он не смог запустить промышленное производство. После этого технологию по производству растворимого кофе наладил Джордж Констант Вашингтон – бельгийский ученый, который переехал жить в США. В 1910 году он выпустил напиток под названием Red E Coffee, а затем изобрел продукт под названием Camp Coffee, который, по сути, был смесью из воды, сахара, кофейной эссенции и цикория.

Массовый выпуск растворимого кофе стартовал в 1938 году, когда химик-технолог компании Nestle Макс Моргенталер представил растворимый кофе, который можно было приготовить из гранул за считанные секунды. Первые банки с коричневым порошком сошли с конвейера 24 июля, и именно этот день считается днем рождения растворимого кофе.

Существует еще одна легенда появления этого напитка. По информации британского научного журнала New Scientist, напиток появился по заказу американской армии: якобы солдатам кофе был необходим в боевых условиях для поддержания тонуса.

Из чего делают растворимый кофе

Для производства растворимого кофе обычно используют зерна кофе робуста, поскольку в этом виде содержится более высокий процент кофеина (о том, чем робуста отличается от арабики, можно почитать здесь).

А вот готовится растворимый кофе следующим образом:

на заводе обжаривают кофейные зерна, после чего перемалывают;

полученную смесь загружают в некое подобие огромной кофеварки, где под высоким давлением через поток горячей воды пропускают молотые частицы кофе;

полученный экстракт собирают в цистерны, где из него удаляют лишнюю влагу;

концентрированный экстракт подают в сублиматоры, распыляют и замораживают;

кусочки "замороженного кофе" разбивают на гранулы и отправляют в вакуумную сушку, где лед испаряется, оставляя лишь гранулы растворимого кофе.

Поскольку после всех этих стадий обработки кофейные гранулы получаются практически без запаха, то аромат растворимому кофе придают с помощью добавления кофейных масел.

Виды растворимого кофе

На прилавках существуют три вида растворимого кофе: порошкообразный, гранулированный и сублимированный. Самый дорогой из них – сублимированный, он отличается плоскими, немного блестящими гранулами. Этот кофе более всего сохраняет качества кофейных зерен.

Порошковый кофе. В процессе изготовления не используют сложное оборудование. Получается он путем разбрызгивания специальной жидкости-концентрата в воздухе, которому дают высохнуть. После кофейный порошок фасуют в упаковки, которые предохраняют от попадания влаги во внутрь. Порошковый кофе считается самым недорогим по цене, быстрее растворяется по сравнению с другими вида.

Гранулированный кофе. Кофейный порошок смачивают в теплой воде, тем самым частички склеиваются между собой, образуя гранулы. Качественный гранулированный кофе не оставляет осадка на дне чашке после заваривания.

Сублимированный кофе. Изготавливают по технологии фриз-драйд. То есть концентрированную кофейную жидкость замораживают под воздействием вакуума. В результате получаются пирамидки-кристаллики. Сублимированный кофе содержит больше кофеина, чем другие виды.

Сколько кофеина в растворимом кофе

Кофеина в растворимом кофе почти два раза меньше, чем в зерновом: одна чашка растворимого кофе содержит от 30 до 90 мг кофеина в то время как молотый зерновой кофе содержит 70-140 мг.

Поэтому если вы хотите взбодриться, то растворимый кофе вам вряд ли поможет. А вот если вы хотите сократить потребление кофеина, но при этом вам сложно отказаться от кофе совсем, то тут, как говорится, растворимый кофе вам в помощь.

Вред растворимого кофе

Растворимый кофе вреден для организма в целом. Врачи рекомендуют употреблять не больше двух чашек напитка в день, а также ни в коем случае не пить его на голодный желудок, а после чашки кофе выпивать стакан воды. Так вред для организма будет не так ощутим.

Если же вы не в силах отказаться от растворимого кофе, просто знайте, что этот напиток:

сильно влияет на сердце и может привести к учащенному сердцебиению и повышению давления;

истощает нервные клетки, может привести к повышенной раздражительности и даже депрессии;

сильно обезвоживает организм, вымывает кальций и другие полезные микроэлементы;

повышает кислотность в желудочно-кишечном тракте, что приводит к образованию язвы или гастрит;

вызывает появления желтого налета на зубной эмали.

Польза растворимого кофе

Невероятно, но факт: польза в растворимом кофе все же имеется. В растворимом кофе содержатся антиоксиданты – возможно, даже в большей концентрации, чем в зерновом. Исследования показывают, что употребление как растворимого, так и обычного кофе, способствует улучшению работы мозга и снижает вероятность развития определенных заболеваний – например, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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