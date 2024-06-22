Рататуй – это овощное блюдо французской кухни, которое стало популярным в нашей стране после выхода одноименного всемирно известного мультфильма. А еще это очень вкусное и яркое блюдо, которое способно украсить своим присутствием любой стол и удивить вкусовыми свойствами.

Как правильно приготовить рататуй точно знает фудблогер с ником tastystories feed. В Instagram она рассказала, какие именно овощи следует использовать для создания этого вкусного радужного блюда.

Ингредиенты

Кабачок – 1 шт

Цуккини – 1 шт

Баклажан – 1 шт

Синий лук – 2 шт

Томаты – 3-4 шт

Томатный соус или паста – 200 гр

Вода – 200 мл

Соль – 1 ч.л.

Масло

Сыр твердый – 50-150 гр

Базилик – для декора

Способ приготовления

1. Все овощи режем тоненькими кольцами.

2. Составляем овощи поочередно в форму для запекания.

3. Посыпаем солью.

4. Полим маслом.

5. Соединяем томатный соус с водой и заливаем овощи. Жидкость должна покрыть низ, не доходя до середины овощей.

6. Ставим в разогретую духовку до 170 градусов на 45-50 минут.

7. При подаче посыпаем натертым сыром и украшаем базиликом.

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