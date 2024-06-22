Самый вкусный рататуй: готовим невероятную овощную радугу
Рататуй – это овощное блюдо французской кухни, которое стало популярным в нашей стране после выхода одноименного всемирно известного мультфильма. А еще это очень вкусное и яркое блюдо, которое способно украсить своим присутствием любой стол и удивить вкусовыми свойствами.
Как правильно приготовить рататуй точно знает фудблогер с ником tastystories feed. В Instagram она рассказала, какие именно овощи следует использовать для создания этого вкусного радужного блюда.
Ингредиенты
- Кабачок – 1 шт
- Цуккини – 1 шт
- Баклажан – 1 шт
- Синий лук – 2 шт
- Томаты – 3-4 шт
- Томатный соус или паста – 200 гр
- Вода – 200 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Масло
- Сыр твердый – 50-150 гр
- Базилик – для декора
Способ приготовления
1. Все овощи режем тоненькими кольцами.
2. Составляем овощи поочередно в форму для запекания.
3. Посыпаем солью.
4. Полим маслом.
5. Соединяем томатный соус с водой и заливаем овощи. Жидкость должна покрыть низ, не доходя до середины овощей.
6. Ставим в разогретую духовку до 170 градусов на 45-50 минут.
7. При подаче посыпаем натертым сыром и украшаем базиликом.
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