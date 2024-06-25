Баклажаны можно готовить по-разному, а именно – делать рататуй, рагу, а также бабагануш и запеканки. Еще их можно тушить, жарить и делать рулеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов с мясом и острым соусом.

Ингредиенты:

2-3 баклажана

700 г говяжьего фарша

2 луковицы

соль, перец

1 ч.л хмели-суннелы

Для соуса:

немного растительного масла для жарки лука

2 крупных помидора

0,5-1 луковица

1 зубчик чеснока

несколько листьев базилика

1 ч.л орегано

соль, перец, сахар

10-15 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Баклажаны очистите, нарежьте толщиной 1 см, посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы вышла влага. Обсушите бумажными полотенцами.

2. Фарш смешайте с луком, солью, перцем.

3. В форму для запекания диаметром 20-22 см, выкладывать попеременно кружочки баклажанов и шарики из фарша.

4. Соус: лук мелко нарезать и обжарить до мягкости. Помидоры измельчить в блендере и добавить в лук и готовьте 10 минут. Затем добавить соль, сахар, перец, орегано и листья базилика. Положить кусочек масла и через пару минут снимите с огня. Залейте соусом баклажаны и поставьте в духовой шкаф, нагретый до 180С на 40 минут.

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