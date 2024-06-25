"Рататуй" из баклажанов, с фаршем и острым соусом: рецепт сытного блюда для ужина
Баклажаны можно готовить по-разному, а именно – делать рататуй, рагу, а также бабагануш и запеканки. Еще их можно тушить, жарить и делать рулеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов с мясом и острым соусом.
Ингредиенты:
- 2-3 баклажана
- 700 г говяжьего фарша
- 2 луковицы
- соль, перец
- 1 ч.л хмели-суннелы
Для соуса:
- немного растительного масла для жарки лука
- 2 крупных помидора
- 0,5-1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- несколько листьев базилика
- 1 ч.л орегано
- соль, перец, сахар
- 10-15 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. Баклажаны очистите, нарежьте толщиной 1 см, посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы вышла влага. Обсушите бумажными полотенцами.
2. Фарш смешайте с луком, солью, перцем.
3. В форму для запекания диаметром 20-22 см, выкладывать попеременно кружочки баклажанов и шарики из фарша.
4. Соус: лук мелко нарезать и обжарить до мягкости. Помидоры измельчить в блендере и добавить в лук и готовьте 10 минут. Затем добавить соль, сахар, перец, орегано и листья базилика. Положить кусочек масла и через пару минут снимите с огня. Залейте соусом баклажаны и поставьте в духовой шкаф, нагретый до 180С на 40 минут.
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