"Рататуй" из баклажанов, с фаршем и острым соусом: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
90
'Рататуй' из баклажанов, с фаршем и острым соусом: рецепт сытного блюда для ужина

Баклажаны можно готовить по-разному, а именно – делать рататуй, рагу, а также бабагануш и запеканки. Еще их можно тушить, жарить и делать рулеты.

Вкусные запеченные баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных баклажанов с мясом и острым соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2-3 баклажана
  • 700 г говяжьего фарша
  • 2 луковицы
  • соль, перец
  • 1 ч.л хмели-суннелы

Для соуса:

  • немного растительного масла для жарки лука
  • 2 крупных помидора
  • 0,5-1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • несколько листьев базилика
  • 1 ч.л орегано
  • соль, перец, сахар
  • 10-15 г сливочного масла

Способ приготовления: 

1. Баклажаны очистите, нарежьте толщиной 1 см, посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы вышла влага. Обсушите бумажными полотенцами.

Баклажаны для блюда

2. Фарш смешайте с луком, солью, перцем.

Фарш с соусом

3. В форму для запекания диаметром 20-22 см, выкладывать попеременно кружочки баклажанов и шарики из фарша.

Соус для блюда

4. Соус: лук мелко нарезать и обжарить до мягкости. Помидоры измельчить в блендере и добавить в лук и готовьте 10 минут. Затем добавить соль, сахар, перец, орегано и листья базилика. Положить кусочек масла и через пару минут снимите с огня. Залейте соусом баклажаны и поставьте в духовой шкаф, нагретый до 180С на 40 минут.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты