Рататуй – это популярное овощное блюдо, которое можно легко приготовить из сезонных овощей: баклажанов и кабачков, дополнив вкусным томатным соусом.

Фудблогер Елизавета с ником liza_gotovit на своей странице в Instagram поделилась рецептом рататую из кабачков и баклажанов, а также двумя способами приготовления блюда – на сковороде и в духовке.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт

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кабачок – 1 шт

томаты – 2 шт (или консервированные помидоры пилаты – 400 г)

лук белый или шалот – 3-4 шт

перец красный – 1 шт

прованские травы – 1,5 ч. л.

чеснок – 3-4 зубчика

оливковое масло

Способ приготовления (Вариант 1 – на сковороде):

1. Сначала подготовить овощи, а именно порезать кружочками или четвертинками баклажаны и кабачок, порезать перец кубиками, измельчить томаты, лук и чеснок.

2. Обжарить на оливковом масле сначала лук и чеснок до легкой золотистости.

3. Далее добавить кабачки, перец, баклажан. Жарить несколько минут.

4. Добавить томаты, прованские травы, соль и немного сахара. Тушить до готовности овощей, примерно 15-20 минут. Готово!

Способ приготовления (Вариант 2 – в духовке):

1. Сначала подготовить овощи, а именно нарезать их все кружочками: кабачки, баклажаны, перец и лук. Плотно выложить в форму для запекания.

2. Посыпать овощи солью и прованскими травами, полить растительным маслом.

3. Томаты отдельно измельчить и довести до кипения в кастрюле или на сковороде. Добавить прованские травы, соль и сахар. Масса должна быть густой и однородной.

4. Получившуюся томатную массу выложить на овощи.

5. Запекать при температуре 170 градусов 30-45 минут.

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