Рататуй из кабачков и баклажанов: как приготовить в духовке и на сковороде
Рататуй – это популярное овощное блюдо, которое можно легко приготовить из сезонных овощей: баклажанов и кабачков, дополнив вкусным томатным соусом.
Фудблогер Елизавета с ником liza_gotovit на своей странице в Instagram поделилась рецептом рататую из кабачков и баклажанов, а также двумя способами приготовления блюда – на сковороде и в духовке.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт
- кабачок – 1 шт
- томаты – 2 шт (или консервированные помидоры пилаты – 400 г)
- лук белый или шалот – 3-4 шт
- перец красный – 1 шт
- прованские травы – 1,5 ч. л.
- чеснок – 3-4 зубчика
- оливковое масло
Способ приготовления (Вариант 1 – на сковороде):
1. Сначала подготовить овощи, а именно порезать кружочками или четвертинками баклажаны и кабачок, порезать перец кубиками, измельчить томаты, лук и чеснок.
2. Обжарить на оливковом масле сначала лук и чеснок до легкой золотистости.
3. Далее добавить кабачки, перец, баклажан. Жарить несколько минут.
4. Добавить томаты, прованские травы, соль и немного сахара. Тушить до готовности овощей, примерно 15-20 минут. Готово!
Способ приготовления (Вариант 2 – в духовке):
1. Сначала подготовить овощи, а именно нарезать их все кружочками: кабачки, баклажаны, перец и лук. Плотно выложить в форму для запекания.
2. Посыпать овощи солью и прованскими травами, полить растительным маслом.
3. Томаты отдельно измельчить и довести до кипения в кастрюле или на сковороде. Добавить прованские травы, соль и сахар. Масса должна быть густой и однородной.
4. Получившуюся томатную массу выложить на овощи.
5. Запекать при температуре 170 градусов 30-45 минут.
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