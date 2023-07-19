Рататуй, как в мультфильме: как приготовить сезонное блюдо из кабачков и баклажанов

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Рататуй, как в мультфильме: как приготовить сезонное блюдо из кабачков и баклажанов

Рататуй – это вкусное блюдо из популярного мультфильма, которое готовится из кабачков и баклажанов. Важным компонентом является томатный соус, делающий запеканку очень сочной. Для яркого вкуса рататуй можно дополнить ароматными специями, травами и сыром, особенно вкусно с пармезаном.

Фудблогер Валерия Ярошкевич (lera_yaroshkevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеканки рататуй с овощами, соусом и сыром, который вы приготовите без духовки.

Рецепт рататуя без духовки

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт
  • баклажаны – 2 шт
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  • помидоры желтые – 3 шт
  • помидоры красные – 3 шт
  • пармезан – 150-200 г
  • базилик – 1 веточка
  • чабрец – несколько веточек

Соус:

  • лук – 1 шт
  • помидор – 1 шт
  • чеснок – 2-3 шт
  • красный перец – 1 шт
  • сахар – 1-2 ст. л.
  • соль, микс перца

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить соус. Для этого измельчить лук и поджарить его на сковороде. Добавить сахар, чтобы он карамелизовался.

Томатный соус для рататуя

2. Далее измельчить помидор и перец. Добавить к луку. Тушить овощи до мягкости.

3. После этого переместить овощи в чашу блендера и взбить до однородности.

Рататуй из баклажанов и кабачков

4. Получившуюся массу процедить через сито.

5. После этого порезать все овощи для блюда кольцами.

6. На этом этапе нужно перелить соус в сковороду, выложить овощи, чередуя их между собой. Для аромата добавить чабрец. Накрыть все крышкой и тушить 10-15 минут.

Овощная запеканка рататуй

7. Готовое блюдо подавать, посыпав пармезаном. Приятного аппетита!

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