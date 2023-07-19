Рататуй, как в мультфильме: как приготовить сезонное блюдо из кабачков и баклажанов
Рататуй – это вкусное блюдо из популярного мультфильма, которое готовится из кабачков и баклажанов. Важным компонентом является томатный соус, делающий запеканку очень сочной. Для яркого вкуса рататуй можно дополнить ароматными специями, травами и сыром, особенно вкусно с пармезаном.
Фудблогер Валерия Ярошкевич (lera_yaroshkevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеканки рататуй с овощами, соусом и сыром, который вы приготовите без духовки.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт
- баклажаны – 2 шт
- помидоры желтые – 3 шт
- помидоры красные – 3 шт
- пармезан – 150-200 г
- базилик – 1 веточка
- чабрец – несколько веточек
Соус:
- лук – 1 шт
- помидор – 1 шт
- чеснок – 2-3 шт
- красный перец – 1 шт
- сахар – 1-2 ст. л.
- соль, микс перца
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить соус. Для этого измельчить лук и поджарить его на сковороде. Добавить сахар, чтобы он карамелизовался.
2. Далее измельчить помидор и перец. Добавить к луку. Тушить овощи до мягкости.
3. После этого переместить овощи в чашу блендера и взбить до однородности.
4. Получившуюся массу процедить через сито.
5. После этого порезать все овощи для блюда кольцами.
6. На этом этапе нужно перелить соус в сковороду, выложить овощи, чередуя их между собой. Для аромата добавить чабрец. Накрыть все крышкой и тушить 10-15 минут.
7. Готовое блюдо подавать, посыпав пармезаном. Приятного аппетита!
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