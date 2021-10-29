Звездный шеф-повар впервые представит Украину на кулинарной выставке во Франции и угостит всех борщом с салом

Посол украинской кухни в мире – шеф-повар Юрий Ковриженко будет угощать аутентичными блюдами гостей гастрономической выставки Foire de Dijon. Событие состоится 30 октября в Дижоне. Ежегодно его посещают более 160 тысяч гостей. В этом году этот фестиваль празднует 100 лет своего существования. И впервые в нем примет участие Украина.

Об этом FoodOboz сообщает пресс-служба шеф-повара Юрия Ковриженко.

Юрий Ковриженко – посол украинской кухни от Министерства иностранных дел. Учился в лучших мировых школах кулинарного искусства, таких как Ferrandi (Париж), Basque Culinary Center (Сан-Себастьян), Ecole Ritz Escoffier (Париж), IFSE (Турин). Готовит на многих телевизионных проектах.

Видео дня

Он и стал шефом заведения, которое будет представлено от Украины. Посадка – 50 гостей одновременно, меню – классические украинские блюда.

"Это фантастическая возможность познакомить мировое сообщество с украинской кухней. А вы знаете, как я обожаю это дело" – говорит Юрий Ковриженко. "Составил меню, которое, по моему мнению, будет иностранцам по вкусу. Начну, конечно же, с борща. Еще на первое запланировал капустняк, потому что его очень любят гости из восточных стран. Обязательно буду готовить котлету по-киевски, потому что это тоже уже наша визитка в мире. Из мясного – шовдар и сало. Из напитков – сбитень, медовуха и компот. На десерт – медовик".

Также на стенде от Украины будут представлены продукты, этно-одежда, напитки, гончарные изделия и керамика.Свою продукцию для выставки подготовили украинские компании из Винницы, Бессарабии, Киевщины и Закарпатья.

Фестиваль Foire de Dijon будет принимать гостей в течение двух недель. За это время его успеют посетить тысячи гостей со всего мира.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: