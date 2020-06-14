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Самый простой и самый идеальный чизкейк: бакский

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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами завтраков. Сегодня предлагаем приготовить Бакский чизкейк, рецептом которого поделилась на своей странице инстаграм фудблогер breakfast_at_carries.

"Самый простой и самый идеальный рецепт чизкейка. Этот чизкейк родом из страны Басков, отсюда и название. Впервые я попробовала баскский чизкейк в Барселоне и просто улетела от вкуса. Красивая жжёная карамельная корочка и суперсливочная кремовая текстура. Всем чиз!". После такой вкусной авторской презентации хочется быстрее приступить к делу!

Самый простой и самый идеальный чизкейк: бакский

https://www.instagram.com/p/CBIjdXIn8eR/

Ингредиенты

  • сливочный сыр 440 гр.

  • сахарная пудра 100 гр. (я заменила на сироп топинамбура)

  • яйца СО (большие) 3 шт.

  • лимонный сок 1 ст.л.

  • жирные сливки 33% 270 мл.

  • пшеничная мука ВС 20 гр. (я заменила на рисовую)

Приготовление

  1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  2. Разогреть духовку.

  3. В форму для выпечки диаметром ~17 см застелить бумагу для запекания в 2 слоя, чтобы она полностью закрывала дно и бортики.

  4. Сливочный сыр хорошенько перемешать до однородной текстуры, я делала это силиконовой лопаткой, можно миксером на низких оборотах. Влить сироп или сахар и перемешать. По одному ввести яйца. Добавить лимонный сок.

  5. В отдельной емкости просеять муку и влить сливки в 3 захода, чтобы не было комочков. Перемешивать венчиком до однородности.

  6. Добавить сливки к взбитому сыру, аккуратно перемешать все лопаткой. Вылить тесто в форму и простучать, чтобы убрать пузырьки.

  7. Выпекать 35 минут при 240 градусах. Дать остыть, полностью не вынимая из формы, можно ещё охладить в холодильнике час.

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Тема
Питание
Теги
молочная продукция продукты
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