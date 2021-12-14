Рецепт безупречной гречки под шубой: для тех, кому надоела каша
Гречка имеет довольно много преимуществ и выступает очень вкусным гарниром. Если обычная вареная крупа уже очень вам приелась и надоела, то ее с легкостью можно приготовить по-новому. А именно, с овощами и мясом под сырной шубкой – вкусно, полезно и сытно. Такое блюдо, кстати, не требует никаких сочетаний, поэтому его можно подавать как самостоятельное.
Рецептом гречки под шубой поделилась фудблгер Марина Новикова. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
лук – 2 шт
морковь – 2 шт
гречневая крупа – 350 г
мясо – 600 г
сыр – 200 г
горячая вода – 600 мл
соль, перец
Способ приготовления:
1. Измельчить лук, морковь натереть на терке. Обжарить до готовности.
2. Готовые овощи равномерно выложить в форму для выпечки.
3. Нарезать мясо кубиками и выложить на овощи. Посолить и поперчить.
4. Промыть гречку и выложить в форму.
5. Залить кипяченой водой и посолить. Накрыть форму фольгой и выпечь – 40 минут при температуре 180 градусов.
6. Натереть творог на терке и посыпать гречиху. Запекать еще 10 минут.
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