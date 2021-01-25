Рецепт дня: омлет в микроволновке за 5 минут

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В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок. Сегодня на повестке дня – омлет в микроволновке.
На одну порцию понадобится:
яйца – 2 шт.
молоко или сливки – 3 ст. л.
болгарский перец – половинка
зеленый лук – 2 пера
бекон – 2 ломтика
соль, перец – по вкусу
Как готовить:
Яйца взбить вместе со сливками в большой чашке.
Добавить мелко нарезанный перец, лук и бекон. Посолить, поперчить, перемешать.
Поставить в микроволновку. Запекать при максимальной мощности (800 ватт) 3-4 минуты.
Подавать горячим, по желанию можно посыпать тертым сыром и мелко рубленной зеленью.
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