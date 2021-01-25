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Рецепт дня: омлет в микроволновке за 5 минут

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Завтрак за пять минут – не миф из Интернета, а вполне реальная вещь. Предлагаем вам проверить эту теорию прямо сейчас.

В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок. Сегодня на повестке дня – омлет в микроволновке.

На одну порцию понадобится:

  • яйца – 2 шт.

  • молоко или сливки – 3 ст. л.

  • болгарский перец – половинка

  • зеленый лук – 2 пера

  • бекон – 2 ломтика

  • соль, перец – по вкусу

В омлет можно добавить мелко резанные овощи, бекон или лосось.
В омлет можно добавить мелко резанные овощи, бекон или лосось. Источник: Elise Bauer and Guy Michelier/Simply Recipes

Как готовить:

  1. Яйца взбить вместе со сливками в большой чашке.

  2. Добавить мелко нарезанный перец, лук и бекон. Посолить, поперчить, перемешать.

  3. Поставить в микроволновку. Запекать при максимальной мощности (800 ватт) 3-4 минуты.

  4. Подавать горячим, по желанию можно посыпать тертым сыром и мелко рубленной зеленью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить яйца пашот на завтрак. А также делился рецептом любимого мороженого новоизбранного президента США Джо Байдена.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт дня
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