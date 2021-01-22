Рецепт дня: пряный согревающий грог с тимьяном
Зима – время уютных вечеров перед экраном ноутбука или телевизора. И обязательно под пушистым пледом с горячей чашкой в руках.
Включайте какой-нибудь душевный фильм про еду и запасайтесь пряными алкогольными коктейлями. Об истории горячих алкогольных миксов мы уже рассказывали, сегодня мы предлагаем вам рецепт согревающего грога – мы готовим его с алкоголем, тимьяном, цитрусами и гвоздикой и, поверьте, это лучшее, что может случиться с вами зимой.
Ингредиенты:
черный чай в пакетиках – 4 шт.
лимон – 1 шт.
апельсин – 1 шт.
сахар – 1/4 стакана
гвоздика – 1 ст. л.
тимьян – 10-12 веточек
малиновый ликер (или любой ягодный) – 1,5 стакана
виски или ром – 1,5 стакана
вода – 10 стаканов
Как готовить:
В большую кастрюлю налить воду, довести до кипения. Добавить чайные пакетики, сахар, гвоздику и тимьян, а также порезанный дольками лимон и апельсин.
Варить под крышкой минут десять. Вытащить чайные пакетики, добавить ликер и виски. Прогреть все вместе еще минуту-две на небольшом огне.
Разлить по кружкам и при украсить веточками тимьяна.
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