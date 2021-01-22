Рецепт дня: пряный согревающий грог с тимьяном

Маша Сердюк FoodOboz 07:00, 22.01.2021

Зима – время уютных вечеров перед экраном ноутбука или телевизора. И обязательно под пушистым пледом с горячей чашкой в руках.

Включайте какой-нибудь душевный фильм про еду и запасайтесь пряными алкогольными коктейлями. Об истории горячих алкогольных миксов мы уже рассказывали, сегодня мы предлагаем вам рецепт согревающего грога – мы готовим его с алкоголем, тимьяном, цитрусами и гвоздикой и, поверьте, это лучшее, что может случиться с вами зимой.

Ингредиенты:

  • черный чай в пакетиках – 4 шт.

  • лимон – 1 шт.

  • апельсин – 1 шт.

  • сахар – 1/4 стакана

  • гвоздика – 1 ст. л.

  • тимьян – 10-12 веточек

  • малиновый ликер (или любой ягодный) – 1,5 стакана

  • виски или ром – 1,5 стакана

  • вода – 10 стаканов

Сахар в рецепте можно заменить медом или сиропом.
epicurious.com

Как готовить:

  1. В большую кастрюлю налить воду, довести до кипения. Добавить чайные пакетики, сахар, гвоздику и тимьян, а также порезанный дольками лимон и апельсин.

  2. Варить под крышкой минут десять. Вытащить чайные пакетики, добавить ликер и виски. Прогреть все вместе еще минуту-две на небольшом огне.

  3. Разлить по кружкам и при украсить веточками тимьяна.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о блюдах, которые можно приготовить из цитрусов. А также делился рецептами блюд из тыквы на завтрак, обед и ужин.

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