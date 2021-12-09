Рецепт домашней колбасы в духовке: что добавить, чтобы блюдо было более сочным

В магазине далеко не всегда можно найти действительно качественную колбасу. Но никто не запрещает приготовить ее самостоятельно в домашних условиях – выходит в разы вкуснее и сытнее. К тому же так вы точно будете уверены в продукте и сможете смело угощать гостей.

Рецептом домашней колбасы в духовке поделилась li_li2358. Для того чтобы блюдо получилось более сочным, фудблогер советует добавить сало. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (шея) – 0,5 кг

говядина (лопатка) – 0,5 кг

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тмин – 0,5 ч. л.

чеснок – 4-5 зубчики

перец – 0,5 ч. л.

свиная кошка

соль

сахар

Способ приготовления:

1. Половину мяса мелко нарезать, вторую половину перемолоть в фарш.

2. Смешать мясо со специями и оставить в холодильнике на несколько часов мариноваться.

3. Кишку промыть и натянуть на колбасную насадку на мясорубке.

4. Наполнить кишку мясом.

5. Выложить на противень, смазать колбасу растительным маслом и выпекать при температуре 200 градусов 30-35 минут.

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