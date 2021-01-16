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Лилия Ребрик поделилась любимым рецептом индейки

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Актриса и ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик поделилась рецептом запеченой индейки.

На своей странице в Instagram она выложила рецепт приготовления птицы в медово-горчичном соусе. По словам телеведущей, птица зимой очень полезна для организма, поскольку в ней содержится триптофан – уникальное вещество, которое помогает бороться с негативными последствиями зимнего стресса.

"Перец, горчица, специи и чеснок тоже способствуют нормализации теплообмена", – отметила Ребрик, добавив, что в период холодов это особенно актуально.

Лилия Ребрик любит готовить простые блюда.
Лилия Ребрик любит готовить простые блюда. Источник: Instagram Лилии Ребрик

Для приготовления понадобится:

  • индейка – 2 филе

  • мед – 4 ст. л.

  • горчица – 4 ст. л.

  • чеснок – 6 зубчиков

  • смесь специй для птицы

  • соль, перец

  1. Чеснок почистить, нарезать пластами, нашпиговать ими филе.

  2. Смешать горчицу с медом, посолить, поперчить, добавить специи, натереть этой смесью мясо и оставить на несколько часов при комнатной температуре.

  3. Духовку нагреть до 200 градусов. Завернуть филе в фольгу, выложить на противень и запекать полтора часа.

Ранее Лилия Ребрик в интервью OBOZREVATEL рассказала о начале карьеры телеведущей, трудностях во время прямых эфиров и семейной разновидности наслаждения. А также дала несколько личных советов, как выглядеть на все сто при любых обстоятельствах.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Персона
Лилия Ребрик
Тег
рецепт
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