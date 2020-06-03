Рецепт: как приготовить ребра барбекю в духовке вкуснее, чем на гриле

OBOZREVATEL предлагает рецепт простого, но очень вкусного блюда для всех любителей мяса-гриль.

Его особенность в том, что блюдо делается в обычной духовке, а по вкусу превосходит ребрышки, поджаренные на углях.

Ингредиенты

Свиные ребра — 500 г

Соус барбекю — 3 ст. ложки

Томатный соус острый — 2 ст. ложки

Растительное масло — 2 ст. ложки

Кунжут — 1 ст. ложка

Лавровый лист, душистый перец, соль — для бульона

Сахар — 2 щепотки

Время приготовления — примерно 1,5 часа.

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Приготовление

Ребра помыть, нарезать порционно (по 2-3 ребра) и сварить до готовности, примерно около часа. Но время, всё-таки, зависит от качества самих рёбер. Молодые варятся быстрее.

Подготовить все ингредиенты.

Смешать соус барбекю и острый томатный соус.

Обмазать ребрышки приготовленным соусом.

Противень застелить пергаментом и сбрызнуть растительным маслом. Положить ребра и посыпать каждый кусочек щепоткой сахара и кунжутом.

Заранее разогреть духовку до 200-220°C и запекать рёбра минут 25-30. Следите, чтобы не подгорели, и ориентируйтесь на свою духовку. Ребрышки должны подсохнуть и подрумяниться.

Гарнир подбирайте по вкусу. Можно приготовить овощной салат, сварить рис, картофель или потушить капусту.

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