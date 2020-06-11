OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня предлагаем куриные рулетики со шпинатом от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.

на 4 рулетика

Нарежьте куриную грудку тонкими ломтиками и деликатно отбейте их.

Помойте шпинат, поместите его в кастрюльку, включите огонь, накройте крышкой и тушите минут 5. Я не добавляю воду, потому что достаточно той, которая остаётся после мытья. Если хотите сделать шпинат более ароматным, то прежде чем его забросить, обжарьте зубчик чеснока в оливковом масле. Если используете замороженный шпинат - следуйте инструкциям на упаковке.

Оставьте шпинат охлаждаться в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода. Смешайте шпинат с рикоттой, немного посолите и поперчите.

Выложите начинку из рикотты и шпината на ломтики куриной грудки, заверните их в рулетики и закрепите зубочисткой.