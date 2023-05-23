Рецепт куриных шашлычков на шпажках, которые легко приготовить

Ви колись смажили шашлики в метро? Я теж ні, бо мене потім звідти виженуть і більше не впустять, а там все таки укриття... кароче, я не про це. Але коли дуже хочеться м’яса з вогню, а на вулиці фігачить дощ, чи навпаки сонце випалює очі, то що робити?

Я думаю так, що не треба чекати норм погоду, чи коли збереться вся компанія, чи коли там вже знов якісь святкові вихідні, щоб зробити собі смачно.

Хочеться шашликів? Зробили і з'їли прямо вдома. І нехай проблеми та негоди — не роблять вам в житті погоди, як казав класик. Осьо вам прикольний рецепт курячих шашличків на шпажках, які легко приготувати, без прив‘язки до дощу чи спеки:

Візьміть отак 600-700 г курячих стегон без кісток і шкірки. Поріжте їх на шматочки. Зробіть маринад з 50 г оливкової олії, 3 зубчики чавленого часнику, паприку мелену, сіль, перець, 1 ст.л соку лимона та цедру лимона. Замішайте в цьому маринаді м’ясо. Дерев’яні шпажки намочіть водою і нанизуйте на них м’ясо. Краї шпажок замотайте фольгою, шоб не згоріли і викладайте все на решітку гриля. Смажте на 180 градусах до готовності. Знаю, ви не любите, коли так пишуть в рецептах, ну, але ви ж самі знаєте краще, як вам буде смачно, коли воно ніжне і ледь-ледь підсмажене чи з такою скоринкою, ніби ви надовго відійшли і забули про нього. Тут я вже вам не указ.

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Тільки можу порадити їсти шашлики з соусом Сацебелі, бо він такий гостренький і з цікавим смаком, і якраз додасть отой грузинський вайб, який робить все м’ясо смачнішим. Цьом.