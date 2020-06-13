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Рецепт: курица с овощами в воке

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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд. Сегодня предлагаем приготовить курицу с овощами в воке от фудблогера roman_s_edoy.

"Курицу можно убрать - и будет счастье веганам. А ещё можно добавить грибы. А ещё можно сделать с рыбой и морепродуктами. Короче, можно экспериментировать как угодно. Но остановлюсь на первом варианте и покажу принципы.

В идеале, нужно готовить в воке, но не у всех он есть. Тут на помощь придет глубокая сковородка, желательно чугунная. Иначе будет тяжело мешать. А ещё нужно все мелко порезать соломкой, чтобы не сгорело. Использовал готовый соус Uncle Bean" , - уточняет Роман.

Курица с овощами в воке

https://www.instagram.com/p/CApV87gq2Zr/

Ингредиенты

на 4 порции

  • Лапша для вока 200-250 г

  • Курица 400 г

  • Болгарский перец желтый и красный по 1 шт

  • Лук красный 1 средняя шт

  • Морковь 1 шт

  • Соус терияки 150-200 г

  • Кунжут -30 г

Приготовление

  1. Курицу нарезать на кубики по 1см.

  2. Перец нарезать соломкой. Морковь натереть на терке. Лук нарезать полукольцами.

  3. Сначала обжарить курицу на разогретом масле. В этот момент закинуть вариться лапшу.

  4. Как только курица подрумянилась, добавить туда морковь. Пожарить минуту. После закинуть перец и красный лук.

  5. Залить 1/2 соусом терияки и немного тушить, пока варится лапша

  6. Добавить лапшу и хорошо прогреть. Залить ещё половину терияки. Посыпать кунжутом и наслаждаться!

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Тема
Питание
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рецепт
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