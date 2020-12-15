Меган Маркл поделилась рецептом любимого рождественского коктейля

Жена принца Гарри Меган Маркл поделилась рецептом напитка на основе миндального молока и бурбона. В сочетании с имбирем, корицей, гвоздикой и кардамоном этот коктейль создает зимнее настроение.

Прежде чем войти в королевскую семью, Меган Маркл регулярно рассказывала о своих любимых напитках и делилась рецептами различных блюд – как в интервью для прессы, так и в своем блоге о стиле жизни The Tig. А свой блог герцогиня назвала в честь своего любимого тосканского вина Tignanello.

Издание Insider вспоминает, что однажды она рассказывала рецепт своего любимого миндального коктейля для зимних праздников.

Ингредиенты:

миндальное молоко — 4 стакана

молотая корица — 1 ч. л.

кардамон — 1 ч. л.

молотый имбирь — 1 ч. л.

гвоздика — 1/2 ч. л.

сушеные финики (замочить в воде) — 8 шт.

ваш любимый бурбон или виски

палочки корицы — 2 шт. (для украшения)

Приготовление:

Все ингредиенты кроме алкоголя смешать в блендере и переложить в небольшую кастрюлю. Нагреть на маленьком огне и добавить в кастрюлю 150-200 мл алкоголя (количество зависит от ваших личных предпочтений). Разлить напиток в чашки или бокалы и украсить палочкой корицы. Если вы предпочитаете пить этот напиток холодным, пропустите пункт с нагревом, просто сложите все ингредиенты в шейкер для коктейлей и хорошенько встряхните. Подавайте в бокалах для шампанского с ободком из сахара и корицы на бокале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Гарри и Меган Маркл согласились сниматься в реалити-шоу об их жизни. Супруги уже договорились о съемках со стриминговой платформой Netflix: камеры телеоператоров будут следовать за Гарри и Меган в течение трех месяцев. В основном шоу будет освещать благотворительную работу супругов.

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