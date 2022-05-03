Молодая капуста – очень сочная и хрустящая. И именно она – отличная основа для многих весенних салатов. Одним из таких является "Днестр". Это блюдо, которое готовится из максимально простых и бюджетных ингредиентов, и точно подойдет для вашего праздничного стола.

Простая идея приготовления салата "Днестр" с капустой опубликована на странице cook_with_me_at_home в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 500-600 г

колбаса (копченая/вареная) 200-300 г

горошек – 1 банка

майонез – по вкусу

специи: соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Капусту мелко порубить, посолить, немного отжать. Но не переусердствовать, чтобы овощ остался хрустящим.

2. Колбасу можно использовать копченую и вареную.

3. Если вареная колбаса, ее можно добавить 300 г. Если копченая – лучше нарезать 200 г, чтобы салат не был слишком жирным.

4. Ее нарезать тонкими полосками.

5. Горошек процедить.

6. Соединить капусту, колбасу, горошек, перец, перемешать.

7. Заправить майонезом.

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