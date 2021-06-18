Лучшие блюда для пикника: рецепт сэндвича Cubano и охлаждающего лимонада

Идеальный способ провести время летом на свежем воздухе с друзьями – отправиться на пикник и лучше всего с собой брать легкую еду, например, сэндвичи, фрукты, пироги, домашние лимонады.

Шеф "Адской кухни" (Новый канал) Алекс Якутов поделился вкусным рецептом сэндвичей и лимонада, которые идеально подойдут для жаркого дня.

1. Рецепт сэндвича Cubano

Что лучше всего взять на пикник

Ингредиенты:

1 целая курица

2 ч. л. – горчицы

200 мл – кубинского маринада mojo (смешайте давленный чеснок, мелко нарезанный лук, цедру и сок апельсина и лайма, черный перец, соль и орегано. Затем нагрейте растительное масло, влейте туда маринад и дайте настояться 10 минут)

1 шт. – соленого огурца

50 г – швейцарского сыра

50 г – майонеза

50 г – сливочного масла

тостовый хлеб

Способ приготовления:

Запеките целую курицу в кубинском маринаде mojo. Возьмите кусок тостового хлеба и смажьте одну сторону горчицей. На нее выложите соленые огурцы, порезанные кружочками. Выложите тонкие куски мяса курицы. Сверху – куски сыра. Возьмите другой кусок хлеба и смажьте его майонезом. Положите сверху на сыр. Плотно прижмите сэндвич с обеих сторон. Смажьте сковороду сливочным маслом. Обжарьте сэндвич до золотистой корочки с обеих сторон.

2. Рецепт домашнего лимонада

Продукты для пикника

Ингредиенты:

850 мл – сильногазированной воды

420 г – сахара

4 шт. – лимонов

1 шт. – лайма

100 г – базилика

10 г – мяты

Лед – по желанию

Способ приготовления:

Натрите цедру четырех лимонов. Выжмите из них сок. Взбейте в блендере до однородной массы листья базилика и сахар. Подогрейте воду с сахаром до полного растворения. Оставьте охлаждаться. Смешайте пюре из базилика и сахарным сиропом. Размешайте и добавьте сок лимонов. Добавьте в лимонад кружочки лайма. Дайте напитку настояться. Украсьте лимонад мятой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сделать идеальное слоеное тесто дома, всего за 10 минут вы получите качественный продукт.

Телеведущий Андрей Макаревич поделился вкуснейшим рецептом хинкали с мясом, которые очень легко приготовить дома.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!