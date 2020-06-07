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Рецепт: шакшука - идеальный завтрак из овощей и яиц

2.3т
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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков, приготовленных популярными фудблогерами. Сегодня предлагаем завтрак от Татьяны @narutainlondon, который украсит ваше воскресное утро.

Рецепт: шакшука - идеальный завтрак из овощей и яиц

Ингредиенты

  • 4 яйца

  • 1 луковица

  • 1 сладкий болгарский перец

  • 2 помидора

  • 2 зубчика чеснока

  • 2-4 ст.л. томатной пасты

  • свежая зелень

  • оливковое масло

  • соль и специи по вкусу

Приготовление

  • Для начала подготовьте овощи, порезав всё небольшими кубиками.

  • Дальше возьмите сковороду, прогрейте её и добавьте оливкового масла.

  • Обжарьте на ней лук и чеснок до прозрачности, добавьте болгарский перец и готовьте до мягкости последнего.

  • Дальше вводим томаты и через 2-3 минуты томатную пасту или кетчуп, немного посолите и добавьте специй по собственному вкусу.

  • Доведите овощную смесь до кипения и сделайте четыре углубления, в каждое из которых аккуратно разбейте по одному яйцу.

  • Убавьте огонь и продолжайте томить шакшуку под крышкой, пока яйца не достигнут необходимой степени готовности.

  • Когда шакшука будет готова, присыпьте её свежей зеленью и подавайте на стол прямо в сковороде.

  • Приятного аппетита!

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Тема
Питание
Теги
продукты питание
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