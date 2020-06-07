Рецепт: шакшука - идеальный завтрак из овощей и яиц

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков, приготовленных популярными фудблогерами. Сегодня предлагаем завтрак от Татьяны @narutainlondon, который украсит ваше воскресное утро.

Ингредиенты

4 яйца

1 луковица

1 сладкий болгарский перец

2 помидора

2 зубчика чеснока

2-4 ст.л. томатной пасты

свежая зелень

оливковое масло

соль и специи по вкусу

Приготовление

Для начала подготовьте овощи, порезав всё небольшими кубиками.

Дальше возьмите сковороду, прогрейте её и добавьте оливкового масла.

Обжарьте на ней лук и чеснок до прозрачности, добавьте болгарский перец и готовьте до мягкости последнего.

Дальше вводим томаты и через 2-3 минуты томатную пасту или кетчуп, немного посолите и добавьте специй по собственному вкусу.

Доведите овощную смесь до кипения и сделайте четыре углубления, в каждое из которых аккуратно разбейте по одному яйцу.

Убавьте огонь и продолжайте томить шакшуку под крышкой, пока яйца не достигнут необходимой степени готовности.

Когда шакшука будет готова, присыпьте её свежей зеленью и подавайте на стол прямо в сковороде.

Приятного аппетита!

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