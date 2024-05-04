Мамин рецепт быстрой паски: раскрыты все секреты приготовления
Пасха – это семейный праздник, являющийся одним из самых главных в году. За праздничным столом собирается вся семья и проводит драгоценное время вместе. Соответственно, на подготовку к этому празднику нужно приложить немалые усилия.
Для того, чтобы хоть немного облегчить работу перед Пасхой, стоит обратить внимание на рецепт скорой паски. Благодаря нему вы сможете существенно сэкономить во времени и не потерять никаких вкусовых свойств главного блюда праздника. Фудблогер Владимир Ярославский в своем Instagram показал, как готовит скорую паску вместе с мамой.
Ингредиенты на 2 паски для формы d 16см
Для опары:
- Молоко – 600 мл
- Свежие дрожжи – 55 гр (или 20-22 гр сухих)
- Сахар – 100 гр
Для теста:
- Сахар – 230 гр
- Яйца – 5 шт
- Мука 1100 гр
- Сливочное масло 82,5% – 300 гр
- Изюм – 220 гр
- Ром – 40 мл
- Цедра лимона – 1 шт
Для глазури
- Белок – 2 шт
- Лесной орех – 80 гр
- Сахар – 130 гр
- Кукурузный крахмал – 40 гр
Способ приготовления
1.Изюминки промываем за замачиваем в алкоголе на ночь.
2.В едва теплое молоко добавляем сахар и дрожжи на оставляем на 15 минут для активации.
3.Добавляем яйца комнатной температуры и муку. Замешиваем тесто в течение 5-7 минут.
4. Добавляем цедру лимона и несколько кусочков, в несколько приемов масло комнатной температуры. Тесто должно получиться очень мягкое.
5. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.
6. Смазываем руки и стол маслом, растягиваем тесто, добавляем изюм и складываем тесто в несколько раз, после чего разделяем его пополам.
7. Оставляем тесто на столе на 30-40 минут, чтобы подошло, и снова складываем его в 4-6 раз. Формируем слой и помещаем его в форму.
8. Отправляем изделие в теплое место. Тесто должно увеличиться в объеме втрое.
9. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 175 градусов 10 минут, а затем убавляем на 150 и еще 40-45.
10. Готовим помадку, смешивая все ингредиенты и покрываем изделие.
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