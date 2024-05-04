Пасха – это семейный праздник, являющийся одним из самых главных в году. За праздничным столом собирается вся семья и проводит драгоценное время вместе. Соответственно, на подготовку к этому празднику нужно приложить немалые усилия.

Для того, чтобы хоть немного облегчить работу перед Пасхой, стоит обратить внимание на рецепт скорой паски. Благодаря нему вы сможете существенно сэкономить во времени и не потерять никаких вкусовых свойств главного блюда праздника. Фудблогер Владимир Ярославский в своем Instagram показал, как готовит скорую паску вместе с мамой.

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Ингредиенты на 2 паски для формы d 16см

Для опары:

Молоко – 600 мл

Свежие дрожжи – 55 гр (или 20-22 гр сухих)

Сахар – 100 гр

Для теста:

Сахар – 230 гр

Яйца – 5 шт

Мука 1100 гр

Сливочное масло 82,5% – 300 гр

Изюм – 220 гр

Ром – 40 мл

Цедра лимона – 1 шт

Для глазури

Белок – 2 шт

Лесной орех – 80 гр

Сахар – 130 гр

Кукурузный крахмал – 40 гр

Способ приготовления

1.Изюминки промываем за замачиваем в алкоголе на ночь.

2.В едва теплое молоко добавляем сахар и дрожжи на оставляем на 15 минут для активации.

3.Добавляем яйца комнатной температуры и муку. Замешиваем тесто в течение 5-7 минут.

4. Добавляем цедру лимона и несколько кусочков, в несколько приемов масло комнатной температуры. Тесто должно получиться очень мягкое.

5. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

6. Смазываем руки и стол маслом, растягиваем тесто, добавляем изюм и складываем тесто в несколько раз, после чего разделяем его пополам.

7. Оставляем тесто на столе на 30-40 минут, чтобы подошло, и снова складываем его в 4-6 раз. Формируем слой и помещаем его в форму.

8. Отправляем изделие в теплое место. Тесто должно увеличиться в объеме втрое.

9. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 175 градусов 10 минут, а затем убавляем на 150 и еще 40-45.

10. Готовим помадку, смешивая все ингредиенты и покрываем изделие.

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