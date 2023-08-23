Рецепт скумбрии по-новому: как вкусно и быстро запечь популярную рыбу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,7 т.
Рецепт скумбрии по-новому: как вкусно и быстро запечь популярную рыбу

Скумбрию часто выбирают для жарки, запекания и маринования. Такая рыба имеет достаточно мало косточек и быстро готовится. Также из нее можно сделать вкусные и очень сочные рулетики.

Идея приготовления скумбрии по-новому опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (vilich_food_blog) в Instagram. В составе есть еще и картофель, поэтому получается полноценный прием пищи.

Рецепт скумбрии по-новому: как вкусно и быстро запечь популярную рыбу

Ингредиенты:

  • 4 небольшие скумбрии
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  • 50 г мелко натертой моркови
  • 70 г твердого сыра или моцареллы
  • 1/2 луковицы
  • одна столовая ложка лимонной цедры
  • 120 г жирной сметаны 20%
  • смесь зелени и приправа к рыбе

Способ приготовления:

Рецепт скумбрии по-новому: как вкусно и быстро запечь популярную рыбу

1. Рыбу нужно тщательно почистить, удалить все косточки.

2. Каждую тушку разрезать вдоль две части. К моркови добавить поджаренный лук, цедру, сыр, сметану и зелень.

 

3. Каждый кусочек рыбы промазать небольшим количеством начинки.

Рецепт скумбрии по-новому: как вкусно и быстро запечь популярную рыбу

4. Свернуть рулетики и закрепить зубочистками.

5. Выложить в форму для запекания, на дно которой можно выложить тонкие слайсы картофеля смазанные маслом. В форму также выкладываем кольца лимона и кусочки консервированных ананасов.

Рецепт скумбрии по-новому: как вкусно и быстро запечь популярную рыбу

6. Выпекаем при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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