Рецепт скумбрии по-новому: как вкусно и быстро запечь популярную рыбу
Скумбрию часто выбирают для жарки, запекания и маринования. Такая рыба имеет достаточно мало косточек и быстро готовится. Также из нее можно сделать вкусные и очень сочные рулетики.
Идея приготовления скумбрии по-новому опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (vilich_food_blog) в Instagram. В составе есть еще и картофель, поэтому получается полноценный прием пищи.
Ингредиенты:
- 4 небольшие скумбрии
- 50 г мелко натертой моркови
- 70 г твердого сыра или моцареллы
- 1/2 луковицы
- одна столовая ложка лимонной цедры
- 120 г жирной сметаны 20%
- смесь зелени и приправа к рыбе
Способ приготовления:
1. Рыбу нужно тщательно почистить, удалить все косточки.
2. Каждую тушку разрезать вдоль две части. К моркови добавить поджаренный лук, цедру, сыр, сметану и зелень.
3. Каждый кусочек рыбы промазать небольшим количеством начинки.
4. Свернуть рулетики и закрепить зубочистками.
5. Выложить в форму для запекания, на дно которой можно выложить тонкие слайсы картофеля смазанные маслом. В форму также выкладываем кольца лимона и кусочки консервированных ананасов.
6. Выпекаем при температуре 180 градусов 40-45 минут.
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