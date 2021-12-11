Рецепт супа, который стоит приготовить 1 января: легкое блюдо после шумного новогоднего застолья

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Рецепт супа, который стоит приготовить 1 января: легкое блюдо после шумного новогоднего застолья

Что может быть лучше, чем легкий суп после тяжелых салатов, мясных нарезок и котлет в новогоднюю ночь? Ведь 1 января может быть разным: кто-то переест, перепьет или просто не выспится. Спасти ситуацию поможет норвежский сливочный суп с лососем, который очень легко приготовить даже после шумного застолья.

Рецептом супа с лососем и сливками поделился шеф-повар Василий Мишлен. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • набор для супа (хребет, хвост, голова рыбы)

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1 шт

  • чеснок – 2 зубчика

  • картофель – 5 шт

  • вода – 3 л

  • сливки – 200 мл

  • помидоры – 2 шт

  • укроп – 1 пучок

  • соль – 2 ч. л.

  • сушеный укроп – 1 ст. л.

  • перец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Очистить лосось.

Подготовка лосося
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2. Измельчить лук и чеснок. Морковь натереть на терке. Обжарить овощи до мягкости в кастрюле.

3. Налить в овощи воду и положить лосось.

Подготовка овощей

4. Порезать картофель и добавить в суп. Добавить специи.

5. Очистить помидор от кожуры и порезать овощи кубиками. Добавить в суп.

6. Когда картофель полностью сварится налить сливки.

7. Измельчить укроп и добавить в самом конце приготовления.

Готовый суп подавать с укропом.

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