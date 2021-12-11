Рецепт супа, который стоит приготовить 1 января: легкое блюдо после шумного новогоднего застолья
Что может быть лучше, чем легкий суп после тяжелых салатов, мясных нарезок и котлет в новогоднюю ночь? Ведь 1 января может быть разным: кто-то переест, перепьет или просто не выспится. Спасти ситуацию поможет норвежский сливочный суп с лососем, который очень легко приготовить даже после шумного застолья.
Рецептом супа с лососем и сливками поделился шеф-повар Василий Мишлен. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
набор для супа (хребет, хвост, голова рыбы)
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
картофель – 5 шт
вода – 3 л
сливки – 200 мл
помидоры – 2 шт
укроп – 1 пучок
соль – 2 ч. л.
сушеный укроп – 1 ст. л.
перец – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Очистить лосось.
2. Измельчить лук и чеснок. Морковь натереть на терке. Обжарить овощи до мягкости в кастрюле.
3. Налить в овощи воду и положить лосось.
4. Порезать картофель и добавить в суп. Добавить специи.
5. Очистить помидор от кожуры и порезать овощи кубиками. Добавить в суп.
6. Когда картофель полностью сварится налить сливки.
7. Измельчить укроп и добавить в самом конце приготовления.
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