Рецепт супа, который стоит приготовить 1 января: легкое блюдо после шумного новогоднего застолья

Что может быть лучше, чем легкий суп после тяжелых салатов, мясных нарезок и котлет в новогоднюю ночь? Ведь 1 января может быть разным: кто-то переест, перепьет или просто не выспится. Спасти ситуацию поможет норвежский сливочный суп с лососем, который очень легко приготовить даже после шумного застолья.

Рецептом супа с лососем и сливками поделился шеф-повар Василий Мишлен. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

набор для супа (хребет, хвост, голова рыбы)

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

картофель – 5 шт

вода – 3 л

сливки – 200 мл

помидоры – 2 шт

укроп – 1 пучок

соль – 2 ч. л.

сушеный укроп – 1 ст. л.

перец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Очистить лосось.

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2. Измельчить лук и чеснок. Морковь натереть на терке. Обжарить овощи до мягкости в кастрюле.

3. Налить в овощи воду и положить лосось.

4. Порезать картофель и добавить в суп. Добавить специи.

5. Очистить помидор от кожуры и порезать овощи кубиками. Добавить в суп.

6. Когда картофель полностью сварится налить сливки.

7. Измельчить укроп и добавить в самом конце приготовления.

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