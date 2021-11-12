Творожное печенье родом из детства: как повторить бабушкин рецепт

Что значит вкус детства? Для большинства это печенье с сыром, которое еще когда-то с самого утра вставала печь бабушка. Рецепт хрустящего творожного печенья сохранился по сей день, поэтому вполне возможно почувствовать этот невероятный вкус и аромат снова.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами творожного печенья.

Творожные треугольнички по рецепту natasha_kulsha, которым она поделилась на своей странице Instagram

Ингредиенты:

Творог – 200 г

Яйца – 1 шт

Сливочное масло – 100 г

Мука – 2 ст.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванилин

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Способ приготовления:

1. Взбить блендером творог, яйца и масло.

2. Добавить муку, разрыхлитель и ваниль. Замесить тесто. Оставить на 30 минут в тёплом темном месте.

3. Раскатать тесто, с помощью стакана кружочки, обмакнуть в сахаре и сложить в форму треугольников.

4. Выложить пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Творожное печенье с бананом по рецепту ola.dombrowska, которым она поделилась на своей странице

Ингредиенты:

Творог – 250 г

Хлопья спельты – 100 г

Яблоки – 1 шт

Банан – 1 шт

Сок 1 лимона

Ванильный сахар – 16 г

Способ приготовления:

1. Хлопья перемолоть.

2. Смешать с творогом и лимонным соком. Дать постоять 30 минут.

3. Яблоко натереть на средней терке, банан перебить в пюре. Перемешать.

4. Добавить в творожную массу.

5. Сформировать печенье. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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