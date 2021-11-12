Творожное печенье родом из детства: как повторить бабушкин рецепт
Что значит вкус детства? Для большинства это печенье с сыром, которое еще когда-то с самого утра вставала печь бабушка. Рецепт хрустящего творожного печенья сохранился по сей день, поэтому вполне возможно почувствовать этот невероятный вкус и аромат снова.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами творожного печенья.
Творожные треугольнички по рецепту natasha_kulsha, которым она поделилась на своей странице Instagram
Ингредиенты:
Творог – 200 г
Яйца – 1 шт
Сливочное масло – 100 г
Мука – 2 ст.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Ванилин
Способ приготовления:
1. Взбить блендером творог, яйца и масло.
2. Добавить муку, разрыхлитель и ваниль. Замесить тесто. Оставить на 30 минут в тёплом темном месте.
3. Раскатать тесто, с помощью стакана кружочки, обмакнуть в сахаре и сложить в форму треугольников.
4. Выложить пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
Творожное печенье с бананом по рецепту ola.dombrowska, которым она поделилась на своей странице
Ингредиенты:
Творог – 250 г
Хлопья спельты – 100 г
Яблоки – 1 шт
Банан – 1 шт
Сок 1 лимона
Ванильный сахар – 16 г
Способ приготовления:
1. Хлопья перемолоть.
2. Смешать с творогом и лимонным соком. Дать постоять 30 минут.
3. Яблоко натереть на средней терке, банан перебить в пюре. Перемешать.
4. Добавить в творожную массу.
5. Сформировать печенье. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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