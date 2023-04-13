Вкусная паска – основной символ светлого праздника Пасхи. Готовят ароматную выпечку по разным рецептам, из разного теста и начинкам. Но если не хотите долго стоять у плиты, существует альтернатива – творожная паска, для приготовления которой понадобится качественный творог.

Ведущая программы "Утро в большом городе" на ICTV, а также супруга министра обороны Украины Юлия Зорий поделилась рецептом простой творожной паски с изюмом.

Интридиенты:

жирный творог – 1 кг

желтки – 8 шт

сметана – 300 г

сахар – 160 г

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сливочное масло – 200 г

изюм\курага

Способ приготовления:

1. Творог перетереть через мелкое сито. Добавить желтки, сметану, сахар и растопленное сливочное масло. Взбить блендером или руками в однородную массу.

2. Получившуюся массу, постоянно помешивая, поставить на огонь и нагреть до едва горячего состояния. После этого снять с плиты и оставить, чтобы полностью остыла.

3. В охлажденную массу добавить сухофрукты.

4. Подходящую форму установить вверх дном на миску, застелить марлей. Выложить творожную массу, утрамбовывая. Завернуть бока марли сверху и установить что-то тяжелое. Оставить в холодильнике на сутки.

5. После этого перевернуть форму, снять ее и марлю. Паска готова!

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