Вкусная творожная паска с изюмом: рецептом поделилась жена министра обороны Юлия Зорий
Вкусная паска – основной символ светлого праздника Пасхи. Готовят ароматную выпечку по разным рецептам, из разного теста и начинкам. Но если не хотите долго стоять у плиты, существует альтернатива – творожная паска, для приготовления которой понадобится качественный творог.
Ведущая программы "Утро в большом городе" на ICTV, а также супруга министра обороны Украины Юлия Зорий поделилась рецептом простой творожной паски с изюмом.
Интридиенты:
- жирный творог – 1 кг
- желтки – 8 шт
- сметана – 300 г
- сахар – 160 г
- сливочное масло – 200 г
- изюм\курага
Способ приготовления:
1. Творог перетереть через мелкое сито. Добавить желтки, сметану, сахар и растопленное сливочное масло. Взбить блендером или руками в однородную массу.
2. Получившуюся массу, постоянно помешивая, поставить на огонь и нагреть до едва горячего состояния. После этого снять с плиты и оставить, чтобы полностью остыла.
3. В охлажденную массу добавить сухофрукты.
4. Подходящую форму установить вверх дном на миску, застелить марлей. Выложить творожную массу, утрамбовывая. Завернуть бока марли сверху и установить что-то тяжелое. Оставить в холодильнике на сутки.
5. После этого перевернуть форму, снять ее и марлю. Паска готова!
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