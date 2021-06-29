Рецепт вареников: известный ресторатор поделился ноу-хау

Настоящие украинские вареники следует заправлять качественным сливочным маслом, желательно топленым. К заправке можно добавить сметану и сахарную пудру.

Об этом в авторской программе Вадима Колодийчука "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказал ресторатор Дмитрий Борисов. Для приготовления блюда стоит взять качественное муку, добавил он.

Отвечая на просьбу зрительницы телеканала озвучить "правильный аутентичный рецепт вареников", ресторатор отметил, что в его основе лежит заварное тесто.

"Сначала заварное тесто. Берете хорошую муку, заливаете ее теплой водичкой, добавляете один желток и щепотку соли. Это тесто завариваете", – рассказал он.

В качестве начинки Борисов предложил взять сезонные фрукты – вишню или черешню. В каждый вареник можно класть по 1-2 ягоды. Далее их следует варить в течение 7 минут.

Перед подачей на стол блюдо следует заправить. "Обязательно заправляете хорошим сливочным маслом, желательно даже топленым, немножечко сметаны и можно сахарную пудру", – сказал он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил рецепт вареников с вишней, вареников с творогом и вареников с капустой.

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