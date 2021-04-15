Рецепт вкусных и полезных капустных оладий от диетолога

Весна – самое подходящее время привести свое тело в форму, но важно в этом вопросе не забывать о правильном подходе к похудению, чтобы не навредить и так ослабленному после зимы организму.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram поделилась очень простым рецептом диетических капустных оладий, которые содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания тонуса, богаты клетчаткой, легко усваиваются и не перегружают лишними калориями.

Нежные капустные оладьи

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 1 средний кочан

яйцо – 2 шт.

мука цельнозерновая – 4 ст. л.

специи и приправы – по вкусу

растительное масло – для жарки

свежая зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

сметана или натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления:

Мелко измельчив капусту, посолите ее и поперчите, перемните руками и дайте постоять несколько минут. Добавьте к капусте яйца, перемешайте, а затем добавьте 2-3 столовые ложки муки и снова тщательно перемешайте до однородной, густой консистенции. Предварительно разогретую сковородку смазать растительным маслом. Выкладывайте оладьи, слегка придавливая сверху. Поджарьте их на огне чуть ниже среднего, примерно по 5 минут, с каждой стороны. Подавайте нежные капустные оладьи со сметаной и свежей зеленью.

Рецепт от диетолога. Источник: instagram.com/dietolog.fus

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