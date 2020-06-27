Рецепт выходного дня: семифредо с малиной, фисташками и греческим йогуртом

Семифредо (итальянский холодный десерт, напоминающий мороженое) с малиной, фисташками и греческим йогуртом - это лакомство, которое ваши гости запомнят надолго.
Мягкая свежесть йогурта сочетается с хрустом фисташек и вкусом малины. Чередование красочных ингредиентов создает настоящий маленький шедевр, которым можно восхищаться, но прежде всего - есть, рекомендует итальянское издание Mediaset
Ингредиенты
Греческий йогурт 300 мл
Сливки 33% 200 мл
Сахарная пудра 50 г
Малина 200 г
Нарезанные фисташки по вкусу
Посыпать сахарной пудрой по вкусу
Семифредо с малиной, фисташками и греческим йогуртом
mediaset.it
Приготовление
Взбейте сливки электрическим венчиком в течение нескольких минут.
Добавляйте понемногу йогурта, помешивая снизу вверх, затем добавьте сахарную пудру.
Хорошенько промойте малину и дайте ей стечь. Выстилайте форму изнутри пищевой пленкой, залейте часть смеси сливок и йогурта, затем положите малину и посыпьте нарезанными фисташками. Вылейте оставшуюся смесь, выровняйте поверхность и добавьте остальную малину и нарезанные фисташки.
Накройте пленкой и поместите в морозильную камеру на 5-6 часов. Достаньте из морозилки семифредо и посыпьте сахарной пудрой. Десерт готов!
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