Паштет из скумбрии и форшмак: как приготовить закуски, которые подойдут для любого застолья
Какой праздничный стол без вкусных закусок? С крабовыми палочками, шпротами, селедкой или корзинками – они способны затмить любое мясо и салат. Соответственно, стать настоящим украшением стола.
Рецептами универсальных закусок поделилась известная кулинарка Лиза Глинская. Опубликовано в Instagram.
Еврейская закуска
Ингредиенты:
плавленый сыр – 270 г
вареные яйца – 2 шт
майонез – 40 г
чеснок – 2 зубчика
белый хрен – 5-7 г
грецкие орехи – 50 г
соль
Способ приготовления:
1. Натереть на терке сыр и яйца.
2. Добавить измельченный чеснок и хрен.
3. Заправить майонезом и сформировать шарики.
4. Обвалять их в измельченных грецких орехах.
Форшмак
Ингредиенты:
сельдь – 300 г
яблоко – 1 шт
вареное яйцо – 1 шт
синий лук – 1 шт
батон – 30 г
молоко – 50 мл
сливочное масло – 40 г
соль
зеленый лук
Способ приготовления:
1. Измельчить сельдь.
2. Хлеб замочить в молоке.
3. Натереть на терке яблоко и яйцо.
4. Смешать сельдь, яйцо, яблоко, хлеб и лук.
4. Измельчить сливочное масло и добавить в массу. Преодолевать соль. Поставить в холодильник до загустения.
5. Сформировать кнели и выложить гренки.
6. Посыпать измельченным зеленым луком.
Паштет из копченой скумбрии с паприкой
Ингредиенты:
скумбрия горячего копчения – 300 г
крем-сыр – 150 г
сок лимона – 1 ч. л.
копченая паприка – 1/3 ч. л.
вареное яйцо – 1 шт
соль
Способ приготовления:
1. Размельчить мякоть скумбрии и добавить крем-сыр.
2. Натереть яйцо на терке и добавить в массу.
3. Добавить паприку и сок лимона. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.
4. Сформировать кнели и выложить на тосты.
5. Посыпать паприкой.
Закуска из болгарского перца с кунжутом
Ингредиенты:
болгарский перец – 7 шт
чеснок – 3 зубчика
кунжут – 10 г
кунжутное масло – 30 мл
соль
Способ приготовления:
1. Выложить перец на пергамент и запечь при температуре 200 градусов. Переложить в полиэтиленовый пакет и дать остыть.
2. Очистить перец и нарезать тонкими полосками.
3. Соединить сок от перца с кунжутным маслом, измельченным чесноком и солью.
4. Получившуюся заправку соединить с перцем. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
5. Процедить перец от лишней влаги и выложить на чиабату.
6. Посыпать обжаренным кунжутом.
Грибной паштет
Ингредиенты:
грибы – 700 г
лук – 2 шт
сливки – 200 мл
растительное масло – 20 мл
сливочное масло – 50 г
белый хлеб – 50 г
молоко – 70 мл
соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать и обжарить грибы.
2. Добавить масло, сливочное масло, измельченный лук и соль. Продолжить обжаривать.
3. Добавить перец и сливки. Жарить еще 10 минут.
4. Хлеб замочить в молоке и добавить в массу.
5. Разделить паштет на 2 части: одну взбить блендером, другую оставить кусочками.
6. Из измельченной массы сформировать кнели и выложить на чиабату, а другую просто выложить на чиабату.
Печеночный паштет с мармеладом
Ингредиенты:
печень – 500 г
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
сливочное масло – 100 г
растительное масло – 20 мл
вареное яйцо – 1 шт
бренди – 20 мл
соль, перец
Для мармелада:
пюре из клюквы – 100 мл
вода – 50 мл
агар-агар – 1 г
сахар – 30-40 г
Способ приготовления:
1. Нарезать печень, лук и морковь кусками.
2. Обжарить печень на смеси из растительного масла и сливочного масла. Добавить соль, перец и переложить в миску.
3. К оставшемуся на сковороде соку налить бренди. Выпарить жидкость в течение 2-3 минут, а то, что останется, налить в печень.
4. Обжарить лук и морковь на смеси из растительного масла и сливочного масла.
5. Взбить печень, лук, морковь, яйцо и масло до однородной массы. Разложить по формам.
6. Соединить пюре, воду, сахар и агар-агар. Довести до кипения и прокипятить в течение нескольких минут.
7. Получившуюся жидкость вылить на паштет.
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