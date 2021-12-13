Паштет из скумбрии и форшмак: как приготовить закуски, которые подойдут для любого застолья

Какой праздничный стол без вкусных закусок? С крабовыми палочками, шпротами, селедкой или корзинками – они способны затмить любое мясо и салат. Соответственно, стать настоящим украшением стола.

Рецептами универсальных закусок поделилась известная кулинарка Лиза Глинская. Опубликовано в Instagram.

Еврейская закуска

Ингредиенты:

плавленый сыр – 270 г

вареные яйца – 2 шт

майонез – 40 г

чеснок – 2 зубчика

белый хрен – 5-7 г

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грецкие орехи – 50 г

соль

Способ приготовления:

1. Натереть на терке сыр и яйца.

2. Добавить измельченный чеснок и хрен.

3. Заправить майонезом и сформировать шарики.

4. Обвалять их в измельченных грецких орехах.

Форшмак

Ингредиенты:

сельдь – 300 г

яблоко – 1 шт

вареное яйцо – 1 шт

синий лук – 1 шт

батон – 30 г

молоко – 50 мл

сливочное масло – 40 г

соль

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Измельчить сельдь.

2. Хлеб замочить в молоке.

3. Натереть на терке яблоко и яйцо.

4. Смешать сельдь, яйцо, яблоко, хлеб и лук.

4. Измельчить сливочное масло и добавить в массу. Преодолевать соль. Поставить в холодильник до загустения.

5. Сформировать кнели и выложить гренки.

6. Посыпать измельченным зеленым луком.

Паштет из копченой скумбрии с паприкой

Ингредиенты:

скумбрия горячего копчения – 300 г

крем-сыр – 150 г

сок лимона – 1 ч. л.

копченая паприка – 1/3 ч. л.

вареное яйцо – 1 шт

соль

Способ приготовления:

1. Размельчить мякоть скумбрии и добавить крем-сыр.

2. Натереть яйцо на терке и добавить в массу.

3. Добавить паприку и сок лимона. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.

4. Сформировать кнели и выложить на тосты.

5. Посыпать паприкой.

Закуска из болгарского перца с кунжутом

Ингредиенты:

болгарский перец – 7 шт

чеснок – 3 зубчика

кунжут – 10 г

кунжутное масло – 30 мл

соль

Способ приготовления:

1. Выложить перец на пергамент и запечь при температуре 200 градусов. Переложить в полиэтиленовый пакет и дать остыть.

2. Очистить перец и нарезать тонкими полосками.

3. Соединить сок от перца с кунжутным маслом, измельченным чесноком и солью.

4. Получившуюся заправку соединить с перцем. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

5. Процедить перец от лишней влаги и выложить на чиабату.

6. Посыпать обжаренным кунжутом.

Грибной паштет

Ингредиенты:

грибы – 700 г

лук – 2 шт

сливки – 200 мл

растительное масло – 20 мл

сливочное масло – 50 г

белый хлеб – 50 г

молоко – 70 мл

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать и обжарить грибы.

2. Добавить масло, сливочное масло, измельченный лук и соль. Продолжить обжаривать.

3. Добавить перец и сливки. Жарить еще 10 минут.

4. Хлеб замочить в молоке и добавить в массу.

5. Разделить паштет на 2 части: одну взбить блендером, другую оставить кусочками.

6. Из измельченной массы сформировать кнели и выложить на чиабату, а другую просто выложить на чиабату.

Печеночный паштет с мармеладом

Ингредиенты:

печень – 500 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

сливочное масло – 100 г

растительное масло – 20 мл

вареное яйцо – 1 шт

бренди – 20 мл

соль, перец

Для мармелада:

пюре из клюквы – 100 мл

вода – 50 мл

агар-агар – 1 г

сахар – 30-40 г

Способ приготовления:

1. Нарезать печень, лук и морковь кусками.

2. Обжарить печень на смеси из растительного масла и сливочного масла. Добавить соль, перец и переложить в миску.

3. К оставшемуся на сковороде соку налить бренди. Выпарить жидкость в течение 2-3 минут, а то, что останется, налить в печень.

4. Обжарить лук и морковь на смеси из растительного масла и сливочного масла.

5. Взбить печень, лук, морковь, яйцо и масло до однородной массы. Разложить по формам.

6. Соединить пюре, воду, сахар и агар-агар. Довести до кипения и прокипятить в течение нескольких минут.

7. Получившуюся жидкость вылить на паштет.

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