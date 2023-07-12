Римская пицца по-украински: с соусом к галушкам и сочными домашними помидорами
Если добавить в традиционную римскую пиццу наши домашние помидоры, а также, ароматный соус к галушкам с зеленью и сыром – блюдо уже можно считать наполовину украинским. Также особенность такой выпечки в том, что тесто получается очень пышным и мягким. Весь секрет в опаре.
Идея приготовления римской пиццы по-украински опубликована на странице фудблогера Татьяны Дудки (stilynavkus) в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- 240 г муки для пиццы
- 240 г холодной воды
- 0,35 г сухих быстродействующих дрожжей
Ингредиенты для основного теста:
- 360 г муки для пиццы
- 180 г воды
- 3 г сухих быстродействующих дрожжей
- 20 г меда
- 20 г оливкового масла
- 9 г соли
Ингредиенты для соуса:
- 30 г сливочного масла
- 30 г растительного масла
- 4 зубчика чеснока (измельченные)
- 1 ст.л. петрушки
- 25 г твердого сыра
- 25 г моцареллы без рассола или сулугуни
Дополнительные ингредиенты:
- 250 г помидоров черри
- 1 измельченный зубчик чеснока
- 2 ст.л. свежего базилика
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. бальзамического уксуса
- оливки
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления соуса:
1. Нагреть сливочное масло и растительное в кастрюле на среднем огне.
2. Добавить измельченный чеснок и готовить на медленном огне 2-3 минуты (чеснок не должен зарумяниться).
3. Охладить, добавить петрушку и сыры.
Способ приготовления опары:
1. Соединить в контейнере все ингредиенты опары, перемешать.
2. Накрыть контейнер крышкой и оставить при комнатной температуре на 9-11 часов.
Способ приготовления теста:
1. Влить в контейнер с опарой 140 г прохладной воды и всыпать 250 г муки.
2. Отлично перемешать до однородности.
3. Накрыть контейнер крышкой и оставить при комнатной температуре (22-24 градуса) на 20-30 минут.
4. Дрожжи растворить в оставшейся воде.
5. Добавить к тесту оставшуюся муку, опару, мед и соль.
6. Хорошо перемешать тесто рукой (как будто отжимая его).
7. Добавить оливковое масло и снова хорошо промесить тесто рукой.
8. Закрыть контейнер и оставить при комнатной температуре на 30 минут.
9. Смочить руки водой и сделать первую сборку, разровнять тесто.
10. Закрыть контейнер и оставить на 30 минут. Сделать вторую сборку.
11. Закрыть контейнер и оставить на 40 минут. Сделать третью сборку.
12. Закрыть контейнер, оставить на 40-45 минут.
13. Пергамент для выпечки присыпать мукой и манкой.
14. Аккуратно выложить тесто на пергамент и растянуть до диаметра 35 см, накрыть и оставить на 15-20 минут.
Формирование пиццы:
1. Полить тесто соусом.
2. Выпекать в предварительно разогретой до 260 градусов духовке на втором уровне снизу примерно 7-9 минут (первые 4 минуты с паром).
3. Переставить противень на второй уровень сверху и продолжить печь еще 3-5 минут.
4. Помидоры порезать, добавить другие ингредиенты и приправить по вкусу.
5. Выложить на тесто помидоры, сбрызнуть растительным маслом и посыпать солью и перцем.
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