Если добавить в традиционную римскую пиццу наши домашние помидоры, а также, ароматный соус к галушкам с зеленью и сыром – блюдо уже можно считать наполовину украинским. Также особенность такой выпечки в том, что тесто получается очень пышным и мягким. Весь секрет в опаре.

Идея приготовления римской пиццы по-украински опубликована на странице фудблогера Татьяны Дудки (stilynavkus) в Instagram.

Ингредиенты для опары:

240 г муки для пиццы

240 г холодной воды

0,35 г сухих быстродействующих дрожжей

Видео дня

Ингредиенты для основного теста:

360 г муки для пиццы

180 г воды

3 г сухих быстродействующих дрожжей

20 г меда

20 г оливкового масла

9 г соли

Ингредиенты для соуса:

30 г сливочного масла

30 г растительного масла

4 зубчика чеснока (измельченные)

1 ст.л. петрушки

25 г твердого сыра

25 г моцареллы без рассола или сулугуни

Дополнительные ингредиенты:

250 г помидоров черри

1 измельченный зубчик чеснока

2 ст.л. свежего базилика

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. бальзамического уксуса

оливки

соль, перец по вкусу

Способ приготовления соуса:

1. Нагреть сливочное масло и растительное в кастрюле на среднем огне.

2. Добавить измельченный чеснок и готовить на медленном огне 2-3 минуты (чеснок не должен зарумяниться).

3. Охладить, добавить петрушку и сыры.

Способ приготовления опары:

1. Соединить в контейнере все ингредиенты опары, перемешать.

2. Накрыть контейнер крышкой и оставить при комнатной температуре на 9-11 часов.

Способ приготовления теста:

1. Влить в контейнер с опарой 140 г прохладной воды и всыпать 250 г муки.

2. Отлично перемешать до однородности.

3. Накрыть контейнер крышкой и оставить при комнатной температуре (22-24 градуса) на 20-30 минут.

4. Дрожжи растворить в оставшейся воде.

5. Добавить к тесту оставшуюся муку, опару, мед и соль.

6. Хорошо перемешать тесто рукой (как будто отжимая его).

7. Добавить оливковое масло и снова хорошо промесить тесто рукой.

8. Закрыть контейнер и оставить при комнатной температуре на 30 минут.

9. Смочить руки водой и сделать первую сборку, разровнять тесто.

10. Закрыть контейнер и оставить на 30 минут. Сделать вторую сборку.

11. Закрыть контейнер и оставить на 40 минут. Сделать третью сборку.

12. Закрыть контейнер, оставить на 40-45 минут.

13. Пергамент для выпечки присыпать мукой и манкой.

14. Аккуратно выложить тесто на пергамент и растянуть до диаметра 35 см, накрыть и оставить на 15-20 минут.

Формирование пиццы:

1. Полить тесто соусом.

2. Выпекать в предварительно разогретой до 260 градусов духовке на втором уровне снизу примерно 7-9 минут (первые 4 минуты с паром).

3. Переставить противень на второй уровень сверху и продолжить печь еще 3-5 минут.

4. Помидоры порезать, добавить другие ингредиенты и приправить по вкусу.

5. Выложить на тесто помидоры, сбрызнуть растительным маслом и посыпать солью и перцем.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: