Рис – идеальный продукт для приготовления каш, голубцов, а также салатов, молочной каши, плова. Стоит отметить, что рис можно готовить не только в кастрюле, но и в духовке и на сковороде.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого риса с овощами, который готовится всего 15 минут.

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Ингредиенты:

рис – 1 стакан

вода – 2 стакана

микс овощей – 400 г

сливочное масло

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте на масле овощи.

2. Добавьте промытый рис, специи и залейте водой.

3. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока вся жидкость не испарится.

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