Рис с овощами за 15 минут: рецепт идеального блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Плов на сковороде

Рис – идеальный продукт для приготовления каш, голубцов, а также салатов, молочной каши, плова. Стоит отметить, что рис можно готовить не только в кастрюле, но и в духовке и на сковороде. 

Вкусный плов из риса

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого риса с овощами, который готовится всего 15 минут. 

Рецепт риса с овощами
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Ингредиенты: 

  • рис – 1 стакан
  • вода – 2 стакана
  • микс овощей – 400 г
  • сливочное масло
  • специи – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Обжарьте на масле овощи.

Замороженные овощи

2. Добавьте промытый рис, специи и залейте водой.

Приготовление блюда

3. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока вся жидкость не испарится. 

Готовый рис с овощами

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