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Рис с овощами за 15 минут: рецепт идеального блюда для ужина
Рис – идеальный продукт для приготовления каш, голубцов, а также салатов, молочной каши, плова. Стоит отметить, что рис можно готовить не только в кастрюле, но и в духовке и на сковороде.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого риса с овощами, который готовится всего 15 минут.
Ингредиенты:
- рис – 1 стакан
- вода – 2 стакана
- микс овощей – 400 г
- сливочное масло
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте на масле овощи.
2. Добавьте промытый рис, специи и залейте водой.
3. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока вся жидкость не испарится.
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