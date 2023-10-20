Идеальное сочетание для обеда – мясо, крупа и овощи. Из всех этих компонентов можно сделать полноценное блюдо, для приготовления которого понадобится минимум времени. Прекрасным вариантом будет выбрать курицу и рис.

Идея приготовления риса с пряной курицей на обед опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli_sun в Instagram. Получится что-то похожее на плов, но гораздо проще и сытнее.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

куриный или овощной бульон – 0,5 л

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рис – 1 стакан

перец красный сладкий – 2 шт

лук – 2 шт

имбирь молотый – 1/3 ч.л.

кориандр молотый – 1/3 ч.л.

корица – 1 палочка

изюм – 1/2 стакан

растительное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Рис отвариваем до полуготовности.

2. Мясо нарезаем небольшими продолговатыми кусочками, лук нарезаем полукольцами, перец соломкой.

3. Разогреваем на сковороде масло, обжариваем мясо до золотистой корочки, вынимаем.

4. На той же сковороде обжариваем лук, перец и изюм.

5. Когда лук станет золотистым, а изюм мягким – добавляем филе, рис, кориандр, имбирь, корицу, соль, перец.

6. Перемешиваем и обжариваем 3-4 минуты.

7. Добавляем бульон, накрываем крышкой и готовим на небольшом огне еще 15 минут (до полной готовности риса).

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