Рисовые хлебцы в шоколаде – это отличный вариант быстрого десерта и перекуса, который можно давать даже детям в школу. Их очень вкусно дополнить арахисовой пастой, орехами и любимыми сухофруктами.

В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт рисовых хлебцев в шоколаде.

Ингредиенты:

рисовые хлебцы – 7 шт

арахисовая паста – 70 г

орешки, сухофрукты – 100-150 г

черный шоколад – 150 г

бамбуковые палочки

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно одеть хлебцы на шпажки, таким образом с ними будет легче работать.

2. Смазать каждый хлебец по всей поверхности арахисовой пастой.

3. Далее погрузить хлебец со всех сторон в орехи. Повторить так со всеми хлебцами, после чего оставить их на 20-30 минут в холодильнике.

4. Тем временем нужно растопить шоколад на водяной банке или в микроволновке. В полученную массу окунуть хлебцы и оставить их, чтобы шоколад застыл. Приятного аппетита!

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