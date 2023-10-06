Рисовые хлебцы в шоколаде: рецепт хрустящего перекуса для детей и взрослых
Рисовые хлебцы в шоколаде – это отличный вариант быстрого десерта и перекуса, который можно давать даже детям в школу. Их очень вкусно дополнить арахисовой пастой, орехами и любимыми сухофруктами.
В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт рисовых хлебцев в шоколаде.
Ингредиенты:
- рисовые хлебцы – 7 шт
- арахисовая паста – 70 г
- орешки, сухофрукты – 100-150 г
- черный шоколад – 150 г
- бамбуковые палочки
Способ приготовления:
1. Для начала нужно одеть хлебцы на шпажки, таким образом с ними будет легче работать.
2. Смазать каждый хлебец по всей поверхности арахисовой пастой.
3. Далее погрузить хлебец со всех сторон в орехи. Повторить так со всеми хлебцами, после чего оставить их на 20-30 минут в холодильнике.
4. Тем временем нужно растопить шоколад на водяной банке или в микроволновке. В полученную массу окунуть хлебцы и оставить их, чтобы шоколад застыл. Приятного аппетита!
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