Ризото с грибами для сытного обеда: как достичь идеальной консистенции.
Ризото – популярное итальянское блюдо из риса. В ней крупа выходит не рассыпчатой, а консистенции каши. Особенно вкусно с грибами.
Идея приготовления сытного ризото с грибами для обеда опубликована на странице фудблогера Виталины с ником v.vanilinka в Instagram. У вас получится настоящее ресторанное блюдо в домашних условиях.
Ингредиенты 4-5 порций:
- 200 г риса (выбираем крахмалистые сорта - арборио, карнароли и т.д.)
- 350-400 г грибов: лисички, белые, шампиньоны
- 1 небольшая луковица
- 5-8 зубчиков чеснока
- несколько веточек тимьяна
- 80 г белого вина
- 80 г тертого пармезана
- 500 мл. бульона (куриного или овощного)
- 60 г сливочного масла
- соль, перец
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Свежие грибы промыть, почистить, порезать. Если вы используете сухие грибы – замочить их в холодной воде. Воду не выливать, она имеет отличный грибной аромат, который дополнит вкус ризото.
2. На сковородку налить масло, выложить чеснок, чабрец, часть грибов (важно, чтобы грибов был один слой) и готовить в течение 7-10 минут. Немного посолить и поперчить. Готовые грибочки переложить в тарелку, их использовать при подаче.
3. Воду из грибов и бульон довести до кипения.
4. Лук мелко нарезать, чеснок раздавить ножом.
5. На ту же сковородку, где жарились грибы, добавить масло, ложку сливочного масла и пассеровать лук с чесноком и тимьяном.
6. Когда лук станет прозрачным, добавить оставшиеся грибы, посолить, поперчить, через несколько минут добавить рис.
7. Обжарить все еще несколько минут, постоянно помешивая. Добавить вино и готовить к полному его испарению.
8. Теперь готовить ризотто на среднем огне, постепенно добавляя сначала грибную воду, а когда она окончится бульон. В процессе пробовать и солить.
9. Когда рис будет почти готов (мягкое зерно, но серединка жесткая) добавить остаток сливочного масла, перемешать, добавить пармезан, и если нужно, еще немного бульона.
10. Готовить ризотто будет ориентировочно 20 минут.
11. Перед подачей в другой сковороде еще немного обжарить готовившиеся в начале грибы со сливочным маслом.
12. В тарелку выложить ризотто, сверху грибы, слегка сбрызнуть оливковым маслом и посыпать пармезаном.
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