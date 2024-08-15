Ризото – популярное итальянское блюдо из риса. В ней крупа выходит не рассыпчатой, а консистенции каши. Особенно вкусно с грибами.

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Идея приготовления сытного ризото с грибами для обеда опубликована на странице фудблогера Виталины с ником v.vanilinka в Instagram. У вас получится настоящее ресторанное блюдо в домашних условиях.

Ингредиенты 4-5 порций:

200 г риса (выбираем крахмалистые сорта - арборио, карнароли и т.д.)

350-400 г грибов: лисички, белые, шампиньоны

1 небольшая луковица

5-8 зубчиков чеснока

несколько веточек тимьяна

80 г белого вина

80 г тертого пармезана

500 мл. бульона (куриного или овощного)

60 г сливочного масла

соль, перец

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Свежие грибы промыть, почистить, порезать. Если вы используете сухие грибы – замочить их в холодной воде. Воду не выливать, она имеет отличный грибной аромат, который дополнит вкус ризото.

2. На сковородку налить масло, выложить чеснок, чабрец, часть грибов (важно, чтобы грибов был один слой) и готовить в течение 7-10 минут. Немного посолить и поперчить. Готовые грибочки переложить в тарелку, их использовать при подаче.

3. Воду из грибов и бульон довести до кипения.

4. Лук мелко нарезать, чеснок раздавить ножом.

5. На ту же сковородку, где жарились грибы, добавить масло, ложку сливочного масла и пассеровать лук с чесноком и тимьяном.

6. Когда лук станет прозрачным, добавить оставшиеся грибы, посолить, поперчить, через несколько минут добавить рис.

7. Обжарить все еще несколько минут, постоянно помешивая. Добавить вино и готовить к полному его испарению.

8. Теперь готовить ризотто на среднем огне, постепенно добавляя сначала грибную воду, а когда она окончится бульон. В процессе пробовать и солить.

9. Когда рис будет почти готов (мягкое зерно, но серединка жесткая) добавить остаток сливочного масла, перемешать, добавить пармезан, и если нужно, еще немного бульона.

10. Готовить ризотто будет ориентировочно 20 минут.

11. Перед подачей в другой сковороде еще немного обжарить готовившиеся в начале грибы со сливочным маслом.

12. В тарелку выложить ризотто, сверху грибы, слегка сбрызнуть оливковым маслом и посыпать пармезаном.

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